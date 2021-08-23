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Avrupa hava yolu trafiğindeki yükseliş devam ediyor
Avrupa hava yolu trafiğindeki yükseliş devam ederken Türk Hava Yolları, günlük 1.333 seferle Avrupa'da en çok uçuş icra eden 2. hava yolu oldu.
- AA
- 23.08.2021 - 15:49
- Güncelleme : 23.08.2021 - 16:00
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 16 ile 22 Ağustos tarihleri arasındaki hava trafiği verilerine göre, Avrupa hava yolu kullanımı arttı.
Söz konusu tarihlerde Avrupa'da 172 bin 463 uçuş gerçekleştirildi.
RYANAIR AVRUPA’NIN EN ÇOK UÇAN HAVA YOLU ŞİRKETİ OLDU
Koronavirüs önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlanda hava yolu firması Ryanair, günlük 2 bin 321 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu oldu.
THY AVRUPA’DA UÇUŞ SAYISINDA İKİNCİ OLDU
Türk Hava Yolları (THY), günlük 1.333 uçuşla ikinci sırada yer alırken 1.177 seferle Easyjet Hava Yolu üçüncü oldu.
Pegasus Hava Yolları da listede 9. sırada yer aldı. Pegasus'un günlük uçuş sayısı 513 olarak açıklandı.