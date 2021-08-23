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Avrupa hava yolu trafiğindeki yükseliş devam ediyor

Avrupa hava yolu trafiğindeki yükseliş devam ediyor

Avrupa hava yolu trafiğindeki yükseliş devam ederken Türk Hava Yolları, günlük 1.333 seferle Avrupa'da en çok uçuş icra eden 2. hava yolu oldu.