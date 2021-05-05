Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile iş birliği güçleniyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile iş birliği güçleniyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi.

İKİ KURUM İŞ BİRLİKLERİNİ ARTIRMAK İÇİN ANLAŞMA YAPTI

EBRD'den yapılan açıklamaya göre, yenilikçi yatırımları kolaylaştırmak ve Bakanlıkça yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın etkinliğinin artırmak konusunda iki kurum arasındaki iş birliğini güçlendirmek üzere anlaştı.

HAMLE PROGRAMINA DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Açıklamada, bankanın kısaca “Hamle” olarak bilinen bu programa danışmanlık desteği sağlayacağı belirtildi.

EBRD'DEN 13.1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

EBRD şimdiye kadar Türkiye’de yüzde 96’sı özel sektöre olmak üzere toplam 339 proje ile yaklaşık 13 milyar 400 milyon euroluk yatırım yaptı.

Türkiye’ye 2019 yılında 1 milyar euro, 2020 yılında ise 1 milyar 700 milyon euro seviyesinde yatırımda bulunan EBRD, söz konusu yatırımların yüzde 29’unu finans, yüzde 32’sini endüstri, ticaret, tarım ve yüzde 39’unu ise sürdürülebilir altyapı sektörlerine gerçekleştirdi.

EBRD'NİN 40 ÜLKEDE YATIRIMLARI VAR

Bankanın Güneydoğu Avrupa, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Avrupa ve Orta Asya’da toplam 40 ülkede yatırımları bulunuyor.

Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Macaristan, Latvia, Litvanya, Polonya, Slovakya, Slovenya, Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Rusya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Romanya, Sırbistan ve Mısır bankanın yatırım yaptığı başlıca ülkeler arasında yer alıyor.