Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Türkiye’nin büyüme tahmini Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, yayınladığı Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye için bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminini sabit tuttu.

AA

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), faaliyet gösterdiği ülkeleri kapsayan Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayınladı.

EBRD, bu raporda Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,7 ve 2025 için de yüzde 3'te sabit tutarken, yatırımcı güveninde iyileşme olduğunu bildirdi.

EBRD, Türkiye'de bu yıl ve 2025 için ekonomik büyüme öngörüsünü ise mayıstakine göre değiştirmedi.

"TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKTI"

Raporda, makroekonomi politikalarındaki değişimin yanı sıra Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının da yatırımcı güveninin iyileşmesine katkıda bulunduğu ifade edildi.

5 YILLIK KREDİ RİSK PRİMİ DÜŞTÜ

Raporda ayrıca Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminde son bir yıldaki düşüşe dikkat çekildi.

Raporda, ekonominin yeniden dengelenmesi ve yatırımcı güvenindeki artışın etkisiyle büyümenin 2025'te yüzde 3'e yükseleceği öngörüldü.

"CARİ AÇIK DÜŞTÜ, KISA VADELİ BORÇ YÜKSEK KALDI"

Yüksek enflasyonun sürmesi, Türk Lirası'ndaki reel değerlenmenin ihracat ve turizm üzerindeki etkisi, bölgede artan jeopolitik gerilimler ve kısa vadeli dış finansman ihtiyacının yüksek olması karşısında sıkı küresel finansman koşullarının Türkiye ekonomisine yönelik temel riskler olduğu kaydedilen raporda, cari açığın düştüğü ancak kısa vadeli dış borcun yüksek kalmaya devam ettiği aktarıldı.

FİNANSA ERİŞİMİN GENİŞLETİLMESİ TAVSİYESİ

Raporda ayrıca, EBRD'nin ülkelere özel oluşturduğu analiz platformu kapsamında belirlenen, Türkiye'nin verimliliği artırması ve beşeri sermaye gelişimini iyileştirmesinin yanı sıra özel sektörün finansmana erişimini genişletmesi gerektiği tavsiyeleri yer aldı.

EBRD'NİN TÜRKİYE'DEKİ TOPLAM YATIRIMLARI İSE 20 MİLYAR EURO

EBRD'nin paylaştığı verilere göre, Banka, 2023'te Türkiye'ye 2,5 milyar euro rekor yatırım gerçekleştirirken, bu yatırımın yarısından fazlası yeşil dönüşüm projelerine ayrıldı. Bankanın Türkiye'deki toplam yatırımları ise 20 milyar euroyu aştı.

BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÖNGÖRÜSÜ

Banka, bu yıla ilişkin bölgesel ekonomik büyüme öngörüsünü mayıstaki tahminine göre yüzde 0,2 aşağı yönlü revize ederek bu yıl için yüzde 2,8 olarak belirledi, gelecek yıl için ise yüzde 3,5 büyüme öngördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)