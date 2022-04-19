Petrol
112.4
-0.67%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
599.787
4.16%
BTXN Coin
31.01
-3.87%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye 500 milyon euro

    Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, yeşil ekonomi fonundan Türkiye'ye finansman yapılacağını açıkladı.
    • 19.04.2022 - 11:01
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 11:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye 500 milyon euro

    Yeşil ekonomi son yıllarda tüm dünyanın ortak hedefi olarak ilerliyor. Bu aşamada, yapılan açıklamaya göre Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'ye Yeşil Ekonomi Finansman Fonu kapsamında 500 milyon euro finansman sağlayacak.

    Fonun amacı yeşil ekonomi hedeflerine ulaşmak

    EBRD'nin Türkiye'ye verdiği fonda iklim hedeflerine ulaşılması amaçlanıyor. Böylelikle 2053'teki sıfır emisyon hedefine ulaşacak, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla enerji verimliliğini artıracak, iş yapma sistemlerinde yeşil dönüşüm öp plana alınacak, sıfır emisyon  taahhüdünü desteklenecek ve düşük karbonlu dönüşüme ulaşmak amaçlı projeler desteklenecek.

    Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ndan Türkiye ye 500 milyon euro #1

    "Türkiye, Paris Anlaşması'nı onaylamasının ardından iklim hedeflerinin daha iddialı hale geldi"

    EBRD Finansal Kurumlardan Sorumlu Türkiye Başkan Vekili Arthur Poghosyan, Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamasının ardından iklim hedeflerinin daha iddialı hale geldiğini ve 2053'te sıfır emisyona ulaşmayı taahhüt ettiğini söyledi.
    Bu hedeflere ulaşılması için yeşil yatırımların hızla artması gerektiğine dikkati çeken Poghosyan, "Türkiye için oluşturduğumuz GEFF, 500 milyon euro. Bu miktar, bankanın Türkiye'de bugüne kadarki enerji verimliliğiyle ilişkili fonları arasında en büyüğü. Fonun büyüklüğü ve dizaynı, Türkiye'nin yeni iklim taahhütleriyle uyumlu." diye konuştu.

    Mevcut yatırımlar desteklenerek, iş yapma biçiminde dönüşüm sağlanacak
    Poghosyan, yeni GEFF'in Türkiye'de belli yatırımları desteklemeye devam ederken, aynı zamanda Türk bankaları, leasing şirketleri ve kurumların bir bütün olarak iş yapma biçimindeki dönüşümü hızlandıracağını aktardı.

    GEFF kapsamında Türkiye'deki banka ve leasing şirketlerine finansman sağlanacağını anlatan Poghosyan, bu kuruluşların da uygun şartları sağlayan yeşil projelere yatırım yapan şirket ve işletmeleri destekleyeceğini dile getirdi.

    "Yeşil finansal sistem ekonomideki dönüşümü hızlandıracak"

    AA'nın hhaberine göre Poghosyan, şirketlerin GEFF'e ilk kez dahil edilen kurumsal iklim yönetimi konusunda teknik destek de alabileceğini belirterek şöyle devam etti:

    "Daha yeşil bir finansal sistem, Türk iş dünyasının uluslararası sermayeye erişmeye devam etmesini sağlamanın ve 2053'e kadar net sıfır emisyon taahhüdüne ulaşması için gereken yatırımları desteklemenin anahtarı. Program, Türk şirketleri ve finansal kurumlarının rekabet gücünü artırmayı, Türkiye'nin finansal sisteminin yeşil büyüme hedeflerini daha iyi desteklemesini sağlayacak şekilde dönüşümünü hızlandırmayı amaçlıyor. GEFF, ileride EBRD'nin finans sektörleriyle olan ilişkisinin temel ve özel bir içeriği halini alacak."

    Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ndan Türkiye ye 500 milyon euro #2

    "Finansmanın belli bir zaman limiti yok"

    Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının programdan 53,5 milyon euroyla ilk yararlanan Türk bankası olduğunu kaydeden Poghosyan, "Şu anda başka bankalardan da ilgi var ama değerlendirme aşamasında olduğu için isimlerini açıklamak için henüz erken. GEFF kapsamında sağlanacak finansmanın belli bir zaman limiti yok. Banka ve leasing şirketlerinin taleplerine bağlı ilerlenecek. İleride talebin artması durumunda tabii ki genişletilebilir." ifadelerini kullandı.

    Yatırımlarda artış sinyali

    Düşük karbonlu dönüşümü desteklemek için sendikasyon, sermaye piyasaları ve garanti araçlarının yaygınlaştırılmasını hızlandıracaklarını vurgulayan Poghosyan, EBRD'nin Türkiye'de Paris Anlaşması'nın onaylanmasından önce de yeşil yatırım konusunda oldukça aktif olduğunu, Türkiye'nin yeni iklim taahhütlerinin finansmanın artmasında ivme sağladığını anlattı.

    Türkiye'deki 14 finans kuruluşuna CTF'den 80 milyon euro imtiyazlı finansman

    EBRD'nin paylaştığı bilgilere göre, 2010'dan beri EBRD ve finansman ortakları Türkiye'deki 14 finans kuruluşuna Temiz Teknoloji Fonu'ndan (CTF) 80 milyon euroya yakın imtiyazlı finansman ve Avrupa Birliğinden yaklaşık 23 milyon avro hibeyle birlikte 2,5 milyar euro finansman kullandırdı.

    Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ndan Türkiye ye 500 milyon euro #3

    Yürütülen projeler yeşil ekonomiye hizmet etti

    Bu kapsamda finanse edilen yenilenebilir enerji projeleriyle Türkiye'nin toplam güneş enerjisi kurulu gücünün yüzde 10'u, biyokütle ve atık kapasitesinin yüzde 8'i, rüzgar enerjisi kapasitesinin yüzde 7'si ve jeotermal enerji kurulu gücünün de yüzde 5'inin oluşturulması sağlandı.

    Bu projeler, geçen yıl Türkiye'nin elektrik üretiminin yüzde 1,8'ini (yaklaşık 6 teravatsaat) karşılarken, emisyonlarda yüzde 1,5 düşüş sağladı.

    Söz konusu projeler 2021 fiyatlarıyla 265 milyon dolarlık kömür ithalatının da önüne geçti.

    Bugüne kadar 371 projeye 15,5 milyar euro kaynak

    EBRD, Türkiye'de bugüne kadar 371 projeye 15,5 milyar euro kaynak sağladı. Bankanın 2020'de 1,7 milyar avro olan yatırımı, 2021'de 2 milyar avroya ulaşarak rekor seviyeye çıktı. Bu yatırımların yüzde 55'ini sürdürülebilir projeler oluşturdu.


    İlginizi Çekebilir

    Adana'da yangın emniyet yolları ve şeritleri yapıldı
    Gündem

    Adana'da yangın emniyet yolları ve şeritleri yapıldı

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın
    Meta Trader

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın

    İstanbul'da sahte hoca üfürükçülük yöntemiyle dolandırdı
    İç Haber

    İstanbul'da sahte hoca üfürükçülük yöntemiyle dolandırdı

    Görüş Bildir