Avrupa kömüre bel bağladı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeni ile enerji krizi yaşanan Avrupa'da kömür doğalgazın yerini almaya hazırlanıyor.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'ya doğalgaz akışı durma noktasına geldi.

Avrupa'da kış boyunca kıtanın ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayabilmek için kömür kullanımının artırması bekleniyor.

Avrupa doğalgazda olduğu gibi kömürde de Rusya'dan ithalat yapıyordu.

Kömür fiyatları son 1 yılda 4 katına çıktı

Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu belirsizlikler ile doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki hızlı yükseliş, piyasalarda kömür fiyatlarını son 1 yılda 4 katına çıkararak tonunu 400 doların üzerine taşıdı.

"Pek çok Avrupa ülkesi daha fazla kömür yakmayı planlıyor"

Brüksel merkezli Avrupa Kömür ve Linyit Birliği (EURACOAL) Genel Sekreteri Brian Ricketts, kömür piyasalarında son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Bu kış kriz nedeniyle pek çok Avrupa ülkesi daha fazla kömür yakmayı planlıyor. Kömür fiyatları sonsuza kadar bu kadar yüksek kalmayacak. Aşağı inecek." dedi.

Bu aşamada kömür fiyatlarının geleceğine ilişkin öngörüde bulunmanın zor olduğuna işaret eden Ricketts, "Kömür fiyatlarının çok hızlı yükseldiğini gördük. Yani fiyatlar hem tarihi yüksek seviyelerde hem de çok oynak. Dolayısıyla böyle bir piyasada tahmin yapamazsınız." ifadelerini kullandı.

Gaz boşluğunu kömür dolduracak

Yenilenebilir enerjiye geçiş sürecinde kömürün doğal gazdan ortaya çıkan boşluğu dolduracağına dikkati çeken Ricketts, bu aşamada AB'nin enerji arz güvenliği nedeniyle kömürle ilgili belirli düzenlemeleri gevşetmek için adımlar atabileceğini söyledi.

"Yeni kömür santrali yatırımı yok"

Ricketts, gaz krizi nedeniyle Avrupa'da herhangi bir ülkenin yeni kömür santrallerine veya kömür madenlerine yatırım yapmasını beklemediğini, AB iklim politikasının buna engel olduğunu ifade etti.

Rusya, kömür ihracatının yüzde 25'ini Avrupa'ya yapıyordu

AA'nın haberine göre, Ricketts, Avrupa'da hali hazırda gaz depolama seviyelerinin iyi göründüğünü ancak bu dönemde gazın kesinlikle çok pahalı olacağını sözlerine ekledi.

Rusya, yaptırımların öncesinde AB ülkelerine en fazla kömür tedarik eden ülke konumundaydı. Rusya, kömür ihracatının yaklaşık yüzde 25'ini Avrupa'ya yapıyordu.

Rusya Enerji Bakanlığı verilerine göre, Rusya 2021'de AB'ye 48,7 milyon ton kömür sattı.