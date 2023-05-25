Avrupa kripto paraya temkinli yaklaşıyor! Yatırım fonlarına kaldıraç limiti getirilsin AB, kripto paranın risklerini ortadan kaldırmak için çalışmalarına devam ediyor. AB'nin kripto paralardaki yeni hedefi kaldıraçlı işlemleri ortadan kaldırmak.

AA

Avrupa Birliği'nin (AB) finansal risk gözetim kurumu, kripto varlıklarla yapılan kaldıraçlı işlemlerin engellenmesini talep etti.

AB finansal sisteminin istikrarına tehdit oluşturabilecek olası riskleri tespit etmek ve izlemekten sorumlu Frankfurt merkezli Avrupa Sistemik Risk Kurulu (ESRB), bir rapor yayınladı.

Bağlayıcı olmayan ESRB'nin önerilerinin AB'nin ilerideki kripto varlık düzenlemelerine şekil vermesi bekleniyor.

Raporda, kripto para piyasalarının sistemik etkilerini ve kripto varlıklar ile merkeziyetsiz finanstan kaynaklanan risklere yönelik politika seçeneklerini tavsiye edildi.

"Kripto piyasalarla geleneksel finans sektörü arasındaki bağ az"

Hali hazırda kripto piyasalarla geleneksel finans sektörü ve reel ekonomi arasında çok az bağlantı olduğu ifade edilen raporda, bu bağlantıların hiçbirinin mevcut durumda önem arz etmediği ifade edildi.

"Riskler izlenecek"

Raporda, "Kriptoların hızla büyümesi ve yüksek oynaklığı göz önüne alındığında, sistemik riskler oluşturabilecekleri için yakından izlenmeleri gerekir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Kurumların standart raporlama ve kamu aydınlatma yükümlülükleri teşvik edilmeli"

Raporda, bu alanda kriptolara maruz kalan bankalar gibi geleneksel finans sektörü kurumları, kripto riski olan yatırım fonları ve kripto sektöründeki stabilcoin veren kuruluşlar ile e-cüzdan sağlayıcılarının standart raporlama ve kamu aydınlatma yükümlülüklerinin teşvik edilmesi gerektiği kaydedildi.

"Yatırım fonlarına kaldıraç limitleri getirilmeli"

Kripto holdingler, kripto tabanlı kaldıraçlar, merkeziyetsiz finans, staking ve kripto borç gibi risklere karşı politik seçeneklerin değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekilen raporda, kripto varlıkları olan yatırım fonlarına kaldıraç limitleri getirilmesi teklif edildi.