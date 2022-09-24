Avrupa Merkez Bankaları faiz artırım yarışı

Avrupa tarafında, geçen hafta genelinde merkez bankalarının faiz kararları yakından takip edildi.

Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında artan jeopolitik riskler Avrupa'nın gündemin odağındaki yerini korudu.

Avrupa'da yüksek faiz döneminin gelecekte devam edeceğine ilişkin beklentiler, halihazırda enerji kriziyle mücadele edilen ve enflasyonist baskıların sürdüğü bölgede resesyon endişelerini artırdı.

İngiltere Merkez Bankası

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2,25 ile son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Arka arkaya 7. kez faiz artırımına giden Banka'nın kararının ardından sterlin/dolar paritesi 1,0840'la 37 yılın en düşük seviyesini gördü.

İsviçre Merkez Bankası

İsviçre Merkez Bankası da politika faizini 75 baz puan artırarak 8 yıldır süren negatif faiz dönemine son verdi.

Norveç Merkez Bankası

Aynı gün faiz kararını açıklayan Norveç Merkez Bankası politika faizini yüzde 1,75'ten yüzde 2,25'e yükseltti.

İsveç Merkez Bankası

Öte yandan İsveç Merkez Bankası (Riksbank), 31 yılın en yüksek seviyesini gören enflasyon karşısında politika faizini beklentilerin üzerinde 100 baz puan artırarak yüzde 1,75'e çıkardı.

Kararların etkisiyle 10 yıllık tahvil faizi İngiltere'de 14 yılın zirvesini görürken, İsviçre'de 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi de Aralık 2011'den sonra ilk kez yüzde 2,1'in üzerini test etti.

Avrupa Merkez Bankası

Bu gelişmeler sonrası para piyasalarında, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ekim ayı toplantısında politika faizini 75 baz puan artıracağı ve yıl sonunda yüzde 3'ün üzerine çıkaracağı beklentileri fiyatlanmaya başladı.

Avrupa'nın ekonomi gündemi

Avrupa tarafında gelecek haftanın veri gündeminde Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve işsizlik, Euro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi ve reel kesim güven endeksi, İngiltere'de büyüme ve cari denge öne çıkarken, yatırımcılar pazartesi ve çarşamba günü ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarını takip edecek.