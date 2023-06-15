Avrupa Merkez Bankası faiz artırdı Avrupa Merkez Bankası beklentilere paralel bir şekilde üç temel politika faizini 25 baz puan artırdı.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz artırımına gitti.

ECB, gecelik mevduat faizini yüzde 3.50'ye, refinansman faizini yüzde 4'e, marjinal fonlama faizini yüzde 4.25'e yükseltti.

Banka, faizi geçen yıl temmuzda 50 baz puan, eylül ve ekimde de 75'er baz puan, aralıkta 50 baz puan artırdı.

Bu sene de ocak ve mart aylarında 50'şer, geçen ay ise 25 baz puanlık artırım kararları aldı.

Enflasyonu yüzde 2'ye düşürme planı

ECB tarafından bugün yayınlanan karar metninde, enflasyonun düşüşte olduğu ancak enflasyon görünümünün uzun süreli çok yüksek olmaya devam ettiği belirtildi.

ECB Yönetim Konseyi'nin enflasyonu orta vadeli hedefi olan yüzde 2'ye düşürmekte kararlı olduğu ifade edildi.