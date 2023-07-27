Avrupa Merkez Bankası faiz artırdı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) sıkılaştırma sürecine yeni faiz artışı kararıyla devam etti.
ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan artışa gitti.
Bu artışla mevduat faizi yüzde 3,75, politika faizi yüzde 4,25 ve gecelik borç verme faizi yüzde 4,50 seviyesine yükseldi.
Ekim 2000'den beri en yüksek seviye
ECB'nin mevduat faizi, bu artışla Ekim 2000'den beri en yüksek seviyesini gördü
Euro Bölgesi'nde enflasyon hedef seviyelerin üzerindeki seyrini devam ettirirken, ECB sıkılaştırma sürecinde yeni bir faiz artışı kararına imza attı.
Faizler, enflasyonun yüzde 2 hedefine gelene kadar tekrar yükselebilir
Karar metninde önümüzdeki döneme ilişkin olarak şu bilgiler yer aldı:
Yönetim Konseyi'nin gelecekteki kararları, enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefe zamanında geri dönmesini sağlamak için, gerekli olduğu sürece ECB'nin temel faiz oranlarının yeterince kısıtlayıcı seviyelerde belirlenmesini sağlayacaktır. Yönetim Konseyi, uygun kısıtlama seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı bir yaklaşım izlemeye devam edecektir.