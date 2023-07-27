Avrupa Merkez Bankası faiz artırdı Bugün küresel piyasaların gündeminde olan veri geldi; ECB, politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 25 artırdı.

AA

Avrupa Merkez Bankası (ECB) sıkılaştırma sürecine yeni faiz artışı kararıyla devam etti.

ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan artışa gitti.

Bu artışla mevduat faizi yüzde 3,75, politika faizi yüzde 4,25 ve gecelik borç verme faizi yüzde 4,50 seviyesine yükseldi.

Ekim 2000'den beri en yüksek seviye

ECB'nin mevduat faizi, bu artışla Ekim 2000'den beri en yüksek seviyesini gördü

Euro Bölgesi'nde enflasyon hedef seviyelerin üzerindeki seyrini devam ettirirken, ECB sıkılaştırma sürecinde yeni bir faiz artışı kararına imza attı.

Faizler, enflasyonun yüzde 2 hedefine gelene kadar tekrar yükselebilir

Karar metninde önümüzdeki döneme ilişkin olarak şu bilgiler yer aldı: