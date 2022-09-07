Avrupa, faiz artışına hazırlanıyor

Bankanın, 75 baz puanlık artış yapabileceği belirtiliyor. Büyümeyi feda edeceği konuşulan kuruluşun atmaya hazırlandığı adım için, "Hareket mantıklı olabilir" denildi.

Euro Bölgesi'nde enflasyon, ağustos ayında yüzde 9,7'yi gördü.

Enerji fiyatları üzerinde devam eden baskının, bu oranı gelecek aylarda çift hanelere taşıması bekleniyor.

Hayat pahalılığını kontrol altına almak isteyen Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), rekor enflasyon oranına karşı büyük bir faiz artırımına hazırlandığı belirtiliyor.

Büyümeyi feda edecekler

CNBC, olası gelişmeyi, "ECB'nin, bir dizi faiz artırımını önden yüklemesi ve artan yaşam maliyeti nedeniyle bölgedeki büyümeyi feda etmesi bekleniyor." diyerek duyurdu.

Bu kapsamda 75 baz puanlık faiz artışının, banka yetkililerince tartışıldığı belirtiliyor.

ECB'nin faiz artışı hazırlığı

ECB'yi yakından takip eden ekonomist Holger Schmieding, "Önden yüklemeli artışların enflasyon beklentileri üzerinde daha kademeli bir yaklaşıma kıyasla daha büyük bir etkisi olabileceğinden, 75 baz puanlık bir hareket mantıklı olabilir." dedi.

Aynı zamanda, söz konusu bölge ekonomisi üzerinde resesyon riski de artıyor.