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    Avrupa Merkez Bankası, faiz artırmaya devam edecek

    ECB Başkanı Lagarde, "Yüzde 2 hedefi için kararlıyız. Daha fazla faiz artıracağız" mesajı verdi.
    • 01.11.2022 - 14:52
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 15:03
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    Avrupa Merkez Bankası, faiz artırmaya devam edecek

    Birçok merkez bankası, enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırma yolunu tercih ediyor.

    O kuruluşlardan biri de Almanya merkezli Avrupa Merkez Bankası (ECB) oldu.

    Yeni faiz artırımı sinyali

    ECB, art arda tarihi üçüncü faiz artırımına imza atmıştı. Başkan Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde resesyon ihtimali yükselmiş olsa bile enflasyonla mücadele etmek üzere faiz oranlarını artırmaya devam edeceklerini söyledi.

    Lagarde, Letonya haber portalı Delfi'ye yaptığı açıklamada, yüksek enerji maliyetlerinin ekonominin giderek daha fazla alanını etkilediğini aktardı.

    "Yüzde 2 hedefi için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız"

    Enflasyon bu kadar yüksek seviyelerde ne kadar uzun süre kalırsa ekonomiye yayılma riskinin de o kadar büyük olacağını belirten Lagarde, şöyle dedi:

    "Bizim (ECB) görevimiz, fiyat istikrarıdır ve elimizdeki tüm araçları kullanarak bunu sağlamalıyız. Enflasyonu yüzde 2 hedefimize geri getirmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız."

    "Daha fazla faiz artışımız olacak"

    Lagarde, ekonomide resesyon endişelerine dokunmadan, "Hedef belli ve henüz orada değiliz. Gelecekte daha fazla faiz artışımız olacak." dedi.

    Avrupa Merkez Bankası, faiz artırmaya devam edecek #1

    Yıllık enflasyon rekoru

    AA'nın aktardığına göre, ECB Yönetim Kurulu, son 3 toplantının ilkinde faiz oranlarını 50 baz puan artırdı. Son iki toplantıda faizi 75 baz puan artıran ECB, faiz artırım döngüsünün ardından toplamda 200 baz puan artırmıştı.

    Euro Bölgesi'nde ekimde yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 10,7'ye ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıkmıştı.

    Piyasalarda 2024'e kadar ECB'nin yüzde 2 hedefinin üzerinde kalması bekleniyor.


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