Avrupa Merkez Bankası faizi sabit tuttu

AA
Avrupa Merkez Bankası (ECB), beklentilere paralel olarak faizleri sabit tutma kararı aldı, 3 temel politika faizini sabit bıraktı ve refinansman faizinin yüzde 4,50'de seviyesinde korudu.
AMB'den yapılan açıklamada, Banka'nın 3 temel politika faizini sabit bırakma kararı aldığı, refinansman faizinin yüzde 4,50'de, mevduat faizinin yüzde 4'de, marjinal fonlama faizini de yüzde 4,75 seviyesinde koruduğu kaydedildi.
AYRINTILAR GELİYORHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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