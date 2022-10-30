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    Avrupa Merkez Bankası: Faizi zevk için artırmadık

    Avrupa Merkez Bankası: Faizi zevk için artırmadık

    Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yapılan faiz artırımlarının insanları zora soktuğunu bildiklerini ve bunu zevk için yapmadıklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2022 - 03:30
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 03:31
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    Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 75 baz puan artırarak, 2009’dan bu yana en yüksek seviyesine çıkarmıştı.

    "Faizi zevk için artırmıyoruz"

    ECB Başkanı Christine Lagarde ise, bankanın faiz oranlarını artırmasının bir sebebi olduğuna dikkat çekerek "zevk için artırmadığını" ve bunun insanlara yük olduğunu anladığını söyledi.

    Avrupa Merkez Bankası: Faizi zevk için artırmadık #1

    "Enflasyonla savaşmak için artırdık"

    Lagarde, ECB'nin "enflasyonla savaşmak" için faiz oranlarını artırdığını ve bunun özellikle belirli mortgage sahipleri için zor olduğunu belirtti.

    Avrupa'nın daha önce deflasyonla mücadele ettiğini söyleyen Lagarde, enflasyonun Ukrayna'daki savaşın bir sonucu olduğunu savundu. Lagarde, "Rusya Devlet Başkanı Putin'in kaos yaratmaya ve elinden geldiğince Avrupa'yı yok etmeye" çalıştığını söyledi.

    Avrupa Merkez Bankası: Faizi zevk için artırmadık #2

    "Hayat pahalılığı insanlar için yüksek olmasın istiyoruz"

    Lagarde, “Bu enerji krizi, yenmemiz gereken büyük bir enflasyona neden oluyor. Bu yüzden faiz oranlarını yükseltmek zorundayız, çünkü enflasyonu dizginlemek, makul bir seviyeye getirmek istiyoruz ki hayat pahalılığı insanlar için olduğu kadar yüksek olmasın” dedi.

    Lagarde ayrıca birkaç yıl önce Putin'le görüştüğünü ve onu korkunç bir insan olarak hatırladığını belirtti.

    Avrupa Merkez Bankası: Faizi zevk için artırmadık #3


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