Avrupa Merkez Bankası faizi 75 baz puan artırdı

ECB, üç temel politika faizini 75 baz puan artırarak, 2009’dan bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), üç temel politika faizini 75 baz puan artırarak, 2009’dan bu yana en yüksek seviyesine çıkardığı açıklandı.

Üç önemili faiz oranı: Yüzde 2, yüzde 2,25 ve yüzde 1,50 oldu



ECB'den yapılan açıklamaya göre; Konsey, üç kilit ECB faiz oranını 75 baz puan artırmaya karar verdi. Buna göre, 2 Kasım 2022'den itibaren ana refinansman işlemlerine ilişkin faiz oranı ile marjinal kredilendirme olanağına ve mevduata ilişkin faiz oranları sırasıyla yüzde 2, yüzde 2,25 ve yüzde 1,50'ye yükseldi.

Varlık satın alma programı ve pandemik acil satın alma programı devam

Varlık satın alma programı (APP) ve pandemik acil satın alma programı (PEPP)

devam edecek. Yönetim Konseyi, APP kapsamında satın alınan vadesi gelen menkul kıymetlerden anapara ödemelerini, kilit ECB faiz oranlarını yükseltmeye başladığı tarihten sonra uzun bir süre boyunca ve her halükarda gerekli olduğu sürece yeniden yatırıma devam etmeyi amaçladığını ve yeterli likidite koşullarını ve uygun bir para politikası duruşunu sürdürmek istediklerini aktardı.





ECB enflasyon hedefi yüzde 2

Üst üste bu üçüncü büyük politika faiz artışıyla birlikte, Yönetim Konseyi para politikası düzenlemesini geri çekme konusunda önemli ilerleme kaydetti. Yönetim Kurulu bugünkü kararı aldı ve enflasyonun yüzde 2 orta vadeli enflasyon hedefine zamanında geri dönmesini sağlamak için faiz oranlarını daha da artırmayı bekliyor.