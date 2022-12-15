Avrupa Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırdı

Avrupa Merkez Bankası da politika faizinde artış kararı aldı. Böylelikle Avrupa Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.

Üç temel politika faizi 50 baz puan artırıldı



ECB'den yapılan açıklamada, Banka'nın, üç temel politika faizini 50 baz puan artırdığı belirtildi. Açıklamada, refinansman faizinin yüzde 2,50'ye, mevduat faizinin yüzde 2'ye ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 2,75'e yükseltildiği kaydedildi.

2008'den bu yana en yüksek seviye

Böylece ECB'nin faiz oranları 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Banka, üç temel politika faizini temmuzda 50 baz puan, eylül ve ekimde de 75'er baz puan artırmıştı.





ECB, arka arkaya 4'üncü defa faiz artışı yaptı



AA'nın haberineg öre, alınan son kararla birlikte ECB, arka arkaya 4'üncü defa faiz artışı gerçekleştirdi.



Piyasalar, ağırlıklı olarak 50 baz puanlık faiz artırımını fiyatlıyordu. ECB, faiz artış hızını ise yavaşlatmış oldu.