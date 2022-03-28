Avrupa Merkez Bankası, Polonya için swap anlaşması yaptı

Avrupa Merkez Bankası, Polonya için swap anlaşması yaptı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Polonya Merkez Bankası ile 10 milyar euroluk swap anlaşmasına imza attı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi dışındaki bazı ülkelerin merkez bankalarıyla Rusya-Ukrayna savaşının artırdığı likidite sorunu nedeniyle iş birliklerine girdi.

Polonya Merkez Bankası ile 10 milyar euroluk swap anlaşması yaparken, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve San Marino ile de var olan anlaşmalarının süresinde uzatmaya gitti.

10 MİLYAR EUROLUK SWAP HATTI

Buna göre, ECB ve Polonya Merkez Bankası, 15 Ocak 2023'e kadar 10 milyar euroluk bir swap hattı kurdu.

ECB, Euro Bölgesi dışındaki Macaristan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ile San Marino merkez bankalarıyla mevcut geçici swap ve repo hatlarını 15 Ocak 2023'e kadar uzattı.

ECB'DEN BORÇ ALABİLECEK MERKEZ BANKALARI

ECB'den Macaristan Merkez Bankası 4 milyar euro, Arnavutluk Merkez Bankası 400 milyon euro, Kuzey Makedonya Merkez Bankası 400 milyon euro ve San Marino Merkez Bankası da 100 milyon euro borç alabilecek.