Avrupa Merkez Bankası: Şirketlerin finansman kaynaklarına erişimi sağlanacak

ECB Başkanı Lagarde, salgın döneminde Euro Bölgesi'nde şirketlere uygun finansal koşullar sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Almanya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği'nin (BVMW) çevrimiçi yapılan yıllık toplantısında konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi’nde finansman koşullarını vaktinden önce sıkılaştırmayacaklarını söyledi.

Lagarde, "ECB, şirketlerin ve ailelerin krizin üstesinden gelmeleri için ihtiyaç duydukları finansal kaynaklara erişimini sağlayacak." ifadesini kullandı.

“AŞI TEKNOLOJİSİNDEKİ GELİŞMELERLE KORONAVİRÜS KRİZİNDE TÜNELİN UCUNDA IŞIK GÖRÜNDÜ”

ECB Başkanı Lagarde, aşı teknolojisindeki gelişmelerle koronavirüs krizinde tünelin ucunda ışık göründüğüne işaret ederek, “Tünelin ne kadar uzun olduğunu ise henüz tam olarak bilmiyoruz.” dedi.

Koronavirüse karşı daha fazla insan aşılanıncaya kadar belirsizliğin yüksek kalacağını anlatan Lagarde, “Pek çok şirket için şu anda zorluk devam ediyor ve gelecek belirsizliğini koruyor." değerlendirmesinde bulundu.