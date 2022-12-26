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    Avrupa Merkez Bankası'na faiz çağrısı: Artırmaya hazır olun

    ECB yetkilisi Schnabel, daha fazla faiz artışına destek verdi. İtalya ise borçları yüzünden bu politikaya karşı çıkıyor.
    • 26.12.2022 - 11:45
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 11:46
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    Avrupa Merkez Bankası'na faiz çağrısı: Artırmaya hazır olun

    Avrupa Merkez Bankası (ECB), artan enflasyonla mücadele etmek için faiz seçeneğine başvuruyor.

    ECB, bu ay, politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2'ye yükseltti.

    Bankanın politika yapıcısı Isabel Schnabel, ECB'nin enflasyonu düşürmesi gerekiyorsa, piyasanın beklediğinden daha fazlasını yapmak da dahil olmak üzere faiz oranlarını daha da yükseltmeye hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

    Daha fazla faiz artışına destek

    Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine konuşan Schnabel, "Bundan daha yükseğe çıkmamız gerekip gerekmediği, gelecekteki enflasyon görünümüne bağlı olacak." dedi.

    Faizin beklenenden daha fazla artırılması ihtimalinden söz eden Schnabel, "Geri tepme bekleyebiliriz ve buna dayanmamız gerekiyor. Tam da bu yüzden merkez bankaları bağımsızdır." ifadelerini kullandı.

    İtalya'nın faiz artırımına tepkisi

    Reuters'ın aktardığına göre, aynı ECB yetkilisi, bankanın baskıları aşması gerektiğini sözlerine ekledi.

    Üç üst düzey İtalyan bakan, Avrupa Merkez Bankası'nın borç batağındaki İtalya'nın borçlanma maliyetlerinin artmasına neden olan son faiz artırma kararını eleştirmişti.

    Avrupa Merkez Bankası na faiz çağrısı: Artırmaya hazır olun #1


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