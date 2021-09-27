Avrupa Merkez Bankası’na göre enflasyon daha da artacak

Avrupa Merkez Bankası’na göre enflasyon daha da artacak

ECB Başkanı Lagarde, Euro Bölgesi'nde enflasyonun sonbaharda daha da yükselmesinden endişeleniyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nin "Parasal Diyalog" oturumuna katıldı.

Avrupa'da koronavirüse karşı aşılama kampanyalarının başarılı biçimde yürütülmesi neticesinde kısıtlamaların yumuşadığını anımsatan Lagarde, ekonomik toparlanmadın hız kazandığını ifade etti.

YILIN İKİNCİ YARISINDA GÜÇLÜ BÜYÜME BEKLENİYOR

Lagarde, Euro Bölgesi ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 2,2, büyüdüğünü anımsatarak, yılın ikinci yarısında da güçlü büyüme beklediklerini, ekonomik faaliyetin yıl bitimine kadar salgın öncesi seviyeleri aşmasını beklediklerini vurguladı.

"BÜYÜMENİN GÖRÜNÜMÜ BÜYÜK ÖLÇÜDE SALGINA BAĞLI"

Euro Bölgesi'nin bu yıl yüzde 5, 2022'de yüzde 4,6, 2023'te ise yüzde 2,1 büyümesini öngördüklerine işaret eden Lagarde, "Büyüme görünümü büyük ölçüde salgının gelişimine bağlı durumda ve belirsizliğini sürdürüyor." diye konuştu.

"ENFLASYONUN SONBAHARDA DAHA DA YÜKSELMESİNİ BEKLİYORUZ”

Lagarde, "Euro Bölgesi enflasyonu ağustosta yüzde 3'e yükseldi. Enflasyonun sonbaharda daha da yükselmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Enflasyondaki yükselişi büyük ölçüde "geçici" olarak görmeye devam ettiklerini belirten Lagarde, petrol fiyatlarındaki güçlü artış, Almanya'daki KDV indiriminin kalkması, malzeme ve ekipman kıtlığından kaynaklı maliyet baskılarının enflasyonu yukarı çektiğini anlattı.

Lagarde, gelecek yıl içinde enflasyonu yükselten faktörlerin etkilerini giderebileceğini belirtti.

ECB'nin 2021'de yüzde 2,1, 2022'de yüzde 1,7, 2023'te yüzde 1,5 oranında enflasyon beklediğini anımsatan Lagarde, kısıtlamaların sıkılaşması ve ekonomik aktiviteyi etkilemesi durumunda enflasyonun öngördüklerinden daha düşük olabileceğini söyledi.

“YÜKSEK ENFLASYON, YÜKSEK ÜCRET TALEPLERİYLE SONUÇLANABİLİR”

Lagarde, "Sürekli yüksek enflasyon, beklenenden daha yüksek ücret talepleriyle sonuçlanabilir." diye konuştu.

ENFLASYON 10 YILIN ZİRVESİNDE

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) son verilerine göre, Euro Bölgesi'nde, ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 3'le son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Enflasyon, ağustos ayında Polonya, Litvanya ve Estonya’da yüzde 5, Macaristan’da yüzde 4,9, Belçika’da yüzde 4,7 seviyesinde ölçüldü. Bu oran, Almanya'da yüzde 3,4, İspanya'da yüzde 3,3, İtalya'da yüzde 2,5 ve Fransa'da yüzde 2,4 oldu.