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    Avrupa Parlamentosu komitesi Bitcoin'i yasaklama teklifini reddetti

    Avrupa Parlamentosu komitesi, Bitcoin ve Ethereum gibi bazı kripto para birimlerine yasak getirecek kural teklifini kabul etmedi.
    • AA
    • 15.03.2022 - 03:27
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    Avrupa Parlamentosu komitesi Bitcoin'i yasaklama teklifini reddetti

    Avrupa Parlamentosu (AP) komitesi, Bitcoin ve Ethereum gibi bazı kripto para birimlerine yasak getirecek kural teklifini kabul etmedi.

    Brüksel'de gerçekleştirilen AP Ekonomik ve Mali İşler Komitesi toplantısında kripto para birimlerinin kullanımını düzenleyen yasa tasarısı görüşüldü.

    32 HAYIR OYU İLE REDDEDİLDİ

    Komitede, kripto para birimlerinin çevresel ayak izinin azaltılmasını da kapsayan değişiklik önerisi, 32 "hayır", 24 "evet", 6 "çekimser" oyla reddedildi.

    Söz konusu değişiklik iş ispatı modeliyle enerji yoğun biçimde kripto madencilik faaliyeti kullanan Ethereum ve Bitcoin gibi çeşitli para birimlerinin ticaretinin yasaklanmasını içeriyordu.

    Kripto madenciliğindeki iş ispatı modeli yüksek enerji tüketiyor.

    Bazı yetkililer söz konusu model yerine enerji tüketiminin çok daha düşük olduğu "hisse ispatı" algoritmalarının kullanılabileceğini belirtiyor.

    Bazı çalışmalar, küresel elektriğin binde 6'sının Bitcoin madenciliği tarafından kullanıldığını ortaya koyuyor.

    Avrupa Parlamentosu komitesi Bitcoin i yasaklama teklifini reddetti #1


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