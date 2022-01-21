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    Avrupa pay piyasalarında karışık seyir izlendi

    küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımı beklentileri Avrupa pay piyasalarını da sardı.
    • AA
    • 21.01.2022 - 11:20
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    Avrupa pay piyasalarında karışık seyir izlendi

    Avrupa tarafında dün açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde aralıkta yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki yükseliş öncülüğünde yüzde 5 ile son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

    Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de aylık yüzde 5 ve yılık yüzde 24,2 artışla beklentilerin oldukça üzerine gerçekleşti.

    "ENFLASYON KADEMELİ OLARAK DÜŞECEK"

    Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) aralık ayı toplantısına ilişkin tutanaklar, üyelerin uzun süreli yüksek enflasyon riskinin senaryo dışı bırakılamayacağı görüşünde olduğunu ortaya koyarken, dün bir radyo programına katılan ECB Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde enflasyonun tedarik darboğazlarının hafiflemesiyle bu yıl kademeli olarak düşeceğini öngördüklerini söyledi.

    DAX

    AVRUPA PİYASALARI DALGALI SEYİRDE

    Bu gelişmelerle dün Avrupa pay piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,65 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 değer kazandı, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 düşüş kaydetti.

    Euro/dolar paritesi

    EURO/DOLAR PARİTESİ

    Dün yüzde 0,4'lük düşüşle 1,13 sınırına kadar gerileyen euro/dolar paritesi, bugün 1,1325 seviyelerinde hareket ediyor.


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