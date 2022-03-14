Avrupa pay piyasalarında oynaklığın yüksek

Rusya-Ukrayna savaşı nedeni ile Avrupa piyasaları dalgalı seyir izliyor. Piyasaların odağında savaşın durmasına ilişkin yürütülen görüşmeler yer alıyor.

Avrupa tarafında, geçen hafta Rusya-Ukrayna savaşına yönelik haber akışının yanı sıra enerji tedariki, enflasyondaki yükseliş ve büyümeye yönelik kaygılarla pay piyasalarında oynaklığın yüksek seyrettiği görüldü.

HAFTALIK BAZDA BORSA KAZANDIRDI

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) beklenenden daha "şahin" bir tutum sergilemesi her ne kadar pay piyasalarını baskılayan bir faktör olsa da haftalık bazda Almanya'da DAX endeksi yüzde 4,07, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,28, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,41 değer kazandı.

YÜKSELİŞTE EMTİA FİYATLARI ETKİN

Endekslerdeki yükselişte, rekor seviyelerden geri çekilen emtia fiyatları, müzakere umutları ve yoğunlaşan tepki alımları etkili oldu. Avro/dolar paritesi ise geçen hafta 1,08 ile Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından yeni haftaya yatay başladı.

MÜZAKERELERİN 3. TURU GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, bugün iki ülke arasında ateşkesin sağlanması için yürütülen müzakerelerin 3. turunun gerçekleştirileceğini, buradan çıkacak haber akışının yakından takip edileceğini söyledi.

ÇİN'DE KORONAVİRÜS VAKALARI ARTTI

Çin'de, koronavirüs salgınında artan vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin de yatırımcıların odağında yer aldığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.090 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

13.00 Euro Grubu Toplantısı

16.30 İngiltere, ocak ayı öncü göstergeler endeksi