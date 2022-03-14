Petrol
109.6
-2.72%
Euro
16.21
0.44%
Dolar
14.83
0.42%
Altın
940.97
-0.04%
Borsa
2070
0.78%
Bitcoin
582.007
0.14%
BTXN Coin
39.39
0.69%
Bitexen
-1ºC
İstanbul
Kısmen güneşli -1 C

    Avrupa pay piyasalarında oynaklığın yüksek

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeni ile Avrupa piyasaları dalgalı seyir izliyor. Piyasaların odağında savaşın durmasına ilişkin yürütülen görüşmeler yer alıyor.
    • AA
    • 14.03.2022 - 10:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avrupa pay piyasalarında oynaklığın yüksek

    Avrupa tarafında, geçen hafta Rusya-Ukrayna savaşına yönelik haber akışının yanı sıra enerji tedariki, enflasyondaki yükseliş ve büyümeye yönelik kaygılarla pay piyasalarında oynaklığın yüksek seyrettiği görüldü.

    HAFTALIK BAZDA BORSA KAZANDIRDI

    Avrupa Merkez Bankasının (ECB) beklenenden daha "şahin" bir tutum sergilemesi her ne kadar pay piyasalarını baskılayan bir faktör olsa da haftalık bazda Almanya'da DAX endeksi yüzde 4,07, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,28, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,41 değer kazandı.

    YÜKSELİŞTE EMTİA FİYATLARI ETKİN

    Endekslerdeki yükselişte, rekor seviyelerden geri çekilen emtia fiyatları, müzakere umutları ve yoğunlaşan tepki alımları etkili oldu. Avro/dolar paritesi ise geçen hafta 1,08 ile Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından yeni haftaya yatay başladı.

    Avrupa pay piyasalarında oynaklığın yüksek #1

    MÜZAKERELERİN 3. TURU GERÇEKLEŞTİRİLECEK

    Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, bugün iki ülke arasında ateşkesin sağlanması için yürütülen müzakerelerin 3. turunun gerçekleştirileceğini, buradan çıkacak haber akışının yakından takip edileceğini söyledi.

    ÇİN'DE KORONAVİRÜS VAKALARI ARTTI

    Çin'de, koronavirüs salgınında artan vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin de yatırımcıların odağında yer aldığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.090 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

    PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

    13.00 Euro Grubu Toplantısı
    16.30 İngiltere, ocak ayı öncü göstergeler endeksi


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Alanyaspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR
    Futbol

    Alanyaspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR

    Hakan Altun, minik hayranı Burak’la düet yaptı
    Magazin

    Hakan Altun, minik hayranı Burak’la düet yaptı

    Görüş Bildir