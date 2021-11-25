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    Avrupa piyasalarında belirsizlik hakim

    Avrupa'da koronavirüs salgını gündemin odağında yer almaya devam ederken, konuya ilişkin belirsizlikler piyasalardaki fiyatlamaları zorlaştırıyor.
    • AA
    • 25.11.2021 - 09:30
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 10:14
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    Avrupa piyasalarında belirsizlik hakim

    Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve diğer ECB yetkililerinin konuşmalarında, para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacak.

    Öte yandan, Almanya'da hükümet kurmak için müzakere yürüten Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) koalisyon protokolünün tamamlandığını açıkladı. Buna göre SPD'nin başbakan adayı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, yeni hükümetin başbakanı olacak.

    AVRUPA PİYASALARINDA KARIŞIK SEYİR HAKİM

    Dün, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,37, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 yükseldi.

    Avrupa piyasalarında belirsizlik hakim #1

    EURO/DOLAR 1,1210

    Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyenin hemen üzerinde 1,1210'dan işlem görüyor.

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