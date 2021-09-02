Avrupa ve ABD'de beklentileri aşan enflasyon merkez bankalarını zorluyor

ABD, Euro Bölgesi ve Almanya'da son yılların en yüksek enflasyon rakamları görüldü. Bu gelişmenin ardından tüm dünya merkez bankalarını etkileyen bir sonuç doğdu.

ABD ve Avrupa'da beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi piyasalarda tedirginliğe neden olurken bu durum gelişmiş ülke merkez bankalarını politika değişikliğine gitmeye yöneltiyor.

ERTELENEN TALEPLERİN HAYATA GEÇİRİLMESİ VE ARZ TARAFINDA YAŞANAN SIKINTILAR ENFLASYONU YÜKSELTTİ

Parasal genişleme, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen taleplerin hayata geçirilmesi ve arz tarafında yaşanan sıkıntılar, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere birçok ülkede fiyatlar genel düzeyinde artışa neden oluyor.

DÜNYADA ENFLASYONİST BİR ORTAM OLUŞTU

Özellikle ABD, Euro Bölgesi ve Almanya'da beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon verisi, dünyada enflasyonist bir ortam yaratırken bu durumun neden olacağı olumsuzluklardan kaçınmak isteyen gelişmiş ülke merkez bankaları ise para politikalarında değişikliğe gidiyor.

ABD'DE FİYATLAR SÜREKLİ ARTIYOR

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD'de fiyatlardaki sürekli artış, enflasyon verilerine yansıdı. Bu yılın ilk ayında yıllık bazda yüzde 1,4 olan enflasyon, takip eden aylarda yükselişini sürdürerek temmuz ayında yüzde 5,4'e çıktı. Bu rakam son 13 yılın (Ağustos 2008) en yüksek verisi olarak kayıtlara geçti.

EURO BÖLGESİNDE YILA YÜZDE 0,9 SEVİYESİNDEN BAŞLAYAN ENFLASYON, AĞUSTOSTA YÜZDE 3'E ULAŞTI

Eurostat verilerine göre Euro Bölgesi'nde de enflasyonist bir ortam söz konusu. Yıla yüzde 0,9 seviyesinden başlayan yıllık enflasyon, takip eden aylarda dalgalı bir seyir izlese de ağustosta yüzde 3'e ulaştı. Böylelikle Euro Bölgesi'nde Kasım 2011'den bu yana en yüksek enflasyon verisi görüldü.

ALMANYA'DA YÜZDE 1 SEVİYESİNDE OLAN YILLIK ENFLASYON, AĞUSTOSTA YÜZDE 3,9'A YÜKSELDİ

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da da benzer bir durum yaşanıyor. Ocakta yüzde 1 seviyesinde olan yıllık enflasyon, hızlı bir yükseliş evresine girerek ağustosta yüzde 3,9'a yükseldi. Böylelikle Almanya'da yıllık enflasyon Temmuz 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

2018'DEN BU YANA, EN YÜKSEK SEVİYE

Fransa'da enflasyon yüzde 2,4 ile 2018'den bu yana, İtalya'da ise yüzde 2,6 ile 2012'den bu yana en yüksek seviyede bulunuyor.

MERKEZ BANKALARI ZORLANIYOR

Dünyada salgının yarattığı belirsizlikler devam ederken bir yandan da enflasyonist bir ortam oluşması merkez bankalarını politika değişikliğine zorluyor. Gelişmiş ülke merkez bankaları şimdiden değişiklik sinyali verirken yetkililer durumun böyle devam etmesi durumunda varlık alımlarını azaltacaklarını belirtiyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "Eğer yüksek enflasyon ciddi bir endişe haline gelirse Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kesinlikle buna yanıt verir, enflasyonun hedefimiz ile tutarlı hale geri dönmesini sağlayacak araçları kullanır." ifadelerini kullanmıştı.