Avrupa ve Asya ekonomilerinde veriler iyileşiyor

Avrupa tarafında dün açıklanan verilere göre Almanya ekonomisi, 2020 yılının son çeyreğinde inşaat ve ihracat sektörlerinin desteği ile yüzde 0,3 büyüyerek tahminleri aştı.

Avrupa tarafında büyüme verisi ve artan risk iştahı ile borsalarda alıcılı bir seyir izlenirken, euro/dolar paritesi 1,21-1,22 bandındaki dalgalı seyrini sürdürüyor.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,50, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,80, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,69 değer kazandı.

POZİTİF SEYİR, ASYA PİYASALARIYLA YENİ GÜNE DE TAŞINDI

ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif seyir, Asya piyasalarıyla yeni güne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,2 değer kazandı.

BORSA İSTANBUL DEĞER KAYBETTİ

Yurt içinde, dün banka hisselerinde görülen satış baskısının genele yayılması ile yüzde 2,30 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.483,02 puandan tamamladı. Dün 7,2502'yi görmesinin ardından günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 7,1688'den tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,1580 seviyesinde işlem görüyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 seviyesinin destek, 1.550 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

10.00 Türkiye, şubat ayı ekonomik güven endeksi

13.00 Euro Bölgesi, şubat ayı tüketici güven endeksi

14.00 Türkiye, TCMB Para Politikası Kurulu'nun toplantı özeti

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.30 ABD, ocak ayı dayanıklı mal siparişleri

16.30 ABD, 2020 yılı 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

18.00 ABD, ocak ayı bekleyen konut satışları