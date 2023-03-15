Avrupa yeni binalarda sıfır emisyona göre inşa edecek Emisyon salgıları dünyanın kaderini değiştirecek güçte. Emisyonların artmaması için de Avrupa merkezli bir çaba sürdürülüyor.

Sera gazı salımında binaların kullandığı enerji türü çok önemli. Avrupa'daki binalar da tarihi yapılar hariç ve kamu binaları öncelikle olmak üzere güneş enerjisine dönüşecek.

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) emisyonlara karşı bir karar aldı. Bundan sonra yapılacak konutlarda sıfır emisyonu önceledi.

Binaların sera gazı salınımındaki rolü büyük

AB çalışmalarına göre, üye ülkelerde toplam enerji tüketiminin yüzde 40'ı ve sera gazı emisyonunun da yüzde 36'sı binalardan kaynaklanıyor.

AB, kıtada 2050 yılına kadar bütün yapı stoğunun sıfır emisyona sahip olmasını istiyor.

2028'den itibaren

Bu karara göre üye ülkelerde 2028'den itibaren yeni binalarda emisyon oranını sıfırlanacak.

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurulunda, binalarda enerji performansına yönelik yapılacak değişiklikler görüşüldü.

Enerji tüketimini düşürmek ve sera gazı salınımını azaltmak adımları

AP milletvekilleri, yapıların renovasyonu hızlandırmaya, enerji tüketimini düşürmeye ve sera gazı salınımını azaltmaya yönelik yeni tedbirler konusunda üye ülkelerle yapılacak müzakerelere ilişkin pozisyonlarını belirleyen belgeyi onayladı.

Kamu binaları daha erken dönüşecek

Kamu makamları tarafından kullanılan, işletilen veya sahip olunan yeni binaların ise 2026'dan itibaren emisyonsuz olması gerekecek.

Yeni binalarda güneş enerjisi

2028'e kadar teknik ve ekonomik açıdan uygun olan yeni binalarda güneş enerjisi teknolojileri kullanılacak.

Büyük tadilattan geçen konutlara ise güneş teknolojilerine geçiş için 2032'a kadar süre verilecek.

"E" enerji sınıfından "D" enerji sınıfına

Konutların 2030'a kadar "E" enerji sınıfına, 2033'e kadar da "D" enerji sınıfına yükseltilmesi gerekecek.

Kamu binalarının 2027'ye kadar "E" sınıfına, 2030'a kadar ise "D" enerji sınıfına çıkması zorunlu olacak.

Tarihi binalar muaf

Anıtlar, tarihi değeri olan özel mimariye sahip yapılar, kilise ve ibadet yerleri bu kurallardan muaf tutulabilecek.