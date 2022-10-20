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    Avrupa, yeni toptan ödeme sistemine geçişi 4 ay erteledi

    Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi, ECB'nin yeni gerçek zamanlı brüt ödeme sisteminin başlatılmasını 4 ay ertelediğini duyurdu.
    • 20.10.2022 - 15:56
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    Avrupa, yeni toptan ödeme sistemine geçişi 4 ay erteledi

    Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi, ECB'nin yeni gerçek zamanlı brüt ödeme (RTGS) sisteminin başlatılmasını 4 ay erteledi.

    1 Kasım 2022'den 20 Mart 2023'e ertelendi

    ECB tarafından yapılan açıklamada yeni gerçek zamanlı brüt ödeme sistemi ve merkezi likidite yönetimi modeli T2'nin başlatılmasının 21 Kasım 2022'den 20 Mart 2023'e ertelendiğini bildirdi.

    Ek süre yeni sisteme sorunsuz geçilmesini sağlayacak

    AA'nın haberine göre, aAçıklamada, ek dört aylık sürenin kullanıcı hazırlığının yanı sıra yeni platforma sorunsuz geçişi de sağlayacağına vurgu yapıldı.

    ECB


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