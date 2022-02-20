Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum önerileri

Türkiye Elektrik Sanayi Birliği, AB'nin politik ve finansal desteğini almanın "Yeşil Mutabakat" için önemli olduğu dile getirdi.

Türkiye Elektrik Sanayi Birliği’nin “Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye Elektrik Enerjisi Sektörü Değerlendirmesi” başlıklı bir rapor yayınladı.

Raporda “Türkiye’ne Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumlu bir mekanizma kurulabilmesi için destek fonuna ihtiyaç var.” sonucu yer aldı.

YEŞİL MUTABAKATA UYUM İÇİN ÖNERİLER

Türkiye Elektrik ve Sanayi Birliği tarafından yayınlanan raporda, Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sağlanması için yapılması gerekenler önerilen şu şekilde sıralandı.

“AB Avrupa Yeşil Mutabakatı bağlamında, Paris Anlaşması’na taraf olmama maliyetlerinin detaylı analiz edilmesi, Gümrük Birliği açısından senaryo çalışmalarının yapılması;

Türkiye’nin uluslararası pazarlıklarda elini güçlendirmek için İklim Kanunu’nun devreye alması;

AB Emisyon Ticaret Sistemi ile uyumlu ve ‘sınırda karbon düzenlemesi’ risklerini bertaraf edecek şekilde emisyon ticaret sistemini uygulamaya koyması;

Elektrik üretim sektöründe dekarbonizasyon ve kömür pik kullanım senaryolarının çalışılması;

Yeşil İklim Fonu ile Türkiye’nin azimli bir iklim politikası ortaya koyması ile çekebileceği yatırım ve finansman miktarlarını karşılaştıracak bir analizin ortaya konması;

Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum için yaygın katılımlı bir proje ile sektör çalışmaları yapılması.”