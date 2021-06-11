Avrupa'da aşılamanın artmasıyla uçuşlar rekor kırdı

EUROCONTROL verilerine göre, Avrupa'da aşılama oranlarının artmasının ardından günlük uçuşlar rekor seviyelere ulaştı.

Aşılamaya bağlı olarak, koronavirüs salgınının kısıtlamalarının azalması seyahat sayısını artırdı. Uzun zamandır ertelenen tatil, iş gezisi ve ziyaretler için harekete geçen Avrupa’da artan sefer sayıları rekor seviyelerde. Sadece Fransa'da bir günde 2 bin 327 sefer düzenlendi.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından 9 Haziran'da hazırlanan uçuş trafiği raporuna göre, Avrupa'da aşılama oranlarının artmasının ardından seferler rekor seviyelere çıktı.

İTALYA’DA UÇUŞLAR YÜZDE 39 ORANINDA ARTIŞ GÖSTERDİ

Geçen haftanın uçuş verilerine göre İspanya'da günlük sefer sayıları yüzde 32 artışla 2 bin 182 uçuş, İtalya'da yüzde 39 artarak 1.651 sefer, Yunanistan'da yüzde 49 artışla 833, Almanya'da yüzde 19 artışla 2 bin 518 uçuş gerçekleşti.

TÜRKİYE’DE DE UÇUŞLARIN ORANI YÜKSELDİ

Türkiye, Avrupa'da uçuşların en yoğun olduğu ülke olma konumunu korurken bu süreçte hava trafiği yüzde 15 arttı. Türkiye'de 9 Haziran'da hazırlanan uçuş trafiği raporuna göre, 1.666 sefer düzenlendi.