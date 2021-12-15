Avrupa'da borsalar Omicron'un etkisiyle geriledi

Avrupa'daki piyasalar, enerji fiyatlarındaki artış ve koronavirüsün Omicron varyantının artan vakalarının getirdiği endişelerle satıcılı bir seyir izliyor.

Avrupa tarafında, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın işletme ruhsatı alamayabileceği haberleriyle yeniden yükselişe geçen vadeli doğalgaz kontratları dün 120 euroyu aştı.

Enflasyon endişelerini tetikleyen doğalgaz fiyatlarındaki artışın yanı sıra artan koronavirüs vaka sayısına yönelik endişeler, teknoloji hisseleri öncülüğünde pay piyasalarına satış getirdi.

SANAYİ ÜRETİMİ VERİSİ ARTTI

Bu gelişmelerle, dün Euro Bölgesi'nde sanayi üretiminin ekimde yıllık yüzde 3,3 ile beklentilerin üzerinde artmasına karşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,08, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 geriledi.

EURO /DOLAR 1,1255

Euro/dolar paritesi dün yüzde 0,3 azalışla 1,1255'ten kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor. Avrupa endeks vadeli kontratları ise Fed öncesi yeni güne alıcılı başladı.

KÜRESEL PİYASALAR TEMKİMLİ SEYİRDE

Analistler, enflasyonist baskılar ve Omicron varyantına ilişkin endişelerin gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, Fed'in faiz kararı ve ekonomiye yönelik projeksiyonları öncesi küresel pay piyasalarında temkinli bir seyir izlenebileceğini söyledi.