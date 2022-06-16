Avrupa'da doğalgaz 1 haftada yüzde 52 zamlandı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeni ile Rusya'ya uygulanan kısıtlamalar ve Rusya'nın buna yanıtı niteliğindeki adımları doğalgaz sorununu artırdı.

Avrupa'nın doğalgaz ana sağlayıcısı Rusya'dan doğalgaz akışının azalması ve ABD'deki LNG terminalinde çıkan yangınla birlikte yaşanan diğer gelişmeler doğalgazın değerini artırdı.

Avrupa'da 9 Haziran'da 84 eurodan işlem gören doğalgazın megavatsaat fiyatı aradan bir hafta geçince bugün yüzde 52 artarak 128 euroya kadar yükseldi.

Sanal doğalgaz ticaret noktasında 120 euro

Avrupa'da doğalgazın megavatsaat fiyatı 9 Haziran'da 84 eurodan işlem görüyordu. Doğalgazın megavatsaat fiyatı bugün saat 10.05 itibarıyla yüzde 52 artarak 128 euro oldu. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören temmuz vadeli gaz kontrat fiyatı, dün megavatsaat başına 120 eurodan kapandı.

ABD'de Freeport LNG terminalinde çıkan yangın piyasayı etkiledi

9 Haziran'da ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Freeport LNG terminalinde çıkan yangın sebebiyle tesisin en az 3 hafta süreyle kapatılacağının duyurulması fiyatların yükselmesine sebep oldu. Daha sonra yapılan açıklamada bu tesisin sene sonundan önce açılamayacağı bildirildi.

Avrupa ve Asya'ya gönderilen LNG'de önemli role sahip Freeport tesisi ABD'nin ürettiği sıvılaştırılmış doğalgazın yüzde 20'sini sağlıyor.

Gazprom'dan doğalgaz sevkiyatını azaltma hamlesi

Ayrıca Rus enerji şirketi Gazprom, teknik sorunlar nedeniyle Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatını azaltacağını duyurdu. Gazprom, 14 Haziran'da yaptığı açıklamada, Kuzey Akım üzerinden gaz sevkiyatının 167 milyon metreküpten 100 milyon metreküpe düşürüldüğünü bildirmişti. Dün ise Gazprom, Alman Siemens şirketine bakım için gönderilen bazı teknik ekipmanların henüz dönmediğine işaret ederek, Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatının yüzde 33 daha düşeceği uyarısında bulundu.

İtalyan enerji firması ENI'ye gaz sevkiyatı azaltıldı

Son olarak Gazprom'un, İtalyan enerji firması ENI'ye sağladığı gaz akışında yüzde 15'lik kesintiye gitmesi fiyatları tırmandırdı.