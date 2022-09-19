Avrupa'da doğalgaz depoları doldu, fiyatlar düştü

Rusya-Ukrayna savaşının tırmandırdığı enerji fiyatlarına karşı mücadele eden Avrupa'da gaz depolarının dolması fiyatların seyrini tersine çevirdi.

Avrupa'da yaşanan savaş ve Rusya'ya getirilen yaptırımlar doğalgaza erişimin önünde engel olunca, fiyatları artışa geçmişti. Avrupa'da enflasyonu tırmandıran bu tablo ile birlikte, enerji tasarrufu da sık sık gündeme geldi.

Avrupa'da doğalgaz depolarındaki doluluk oranının yüzde 85'i geçmesiyle ekim vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları yüzde 12,6 gerileyerek, megavatsaat başına 187 euroya geriledi.

Yer altı doğalgaz depoları yüzde 85,3 dolu

AA'nın haberine göre, Gas Infrastucture Europe verileri, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki yer altı doğalgaz depolarının doluluk oranının cuma günü itibarıyla yüzde 85,3 olduğunu belgeliyor.

Doğalgaz fiyatı 214 eurodan 187 euroya düştü

Söz konusu gelişmenin ardından 15 Eylül gününü megavatsaat başına yaklaşık 214 eurodan kapatan doğalgaz fiyatları, cuma gününü de yüzde 12,6 düşüşle 187 eurodan kapattı.