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    Avrupa'da doğalgaz fiyatı bir haftada yüzde 17 azaldı

    Rusya-Ukrayna savaşının körüklediği doğalgaz fiyatları, alınan tedbirler ve yeni gelişmeler karşısında gerilemeye başladı.
    • 10.10.2022 - 12:30
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 12:35
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    Avrupa'da doğalgaz fiyatı bir haftada yüzde 17 azaldı

    Avrupa'nın doğalgaz tüketimine ilişkin aldığı önlemler ve doğalgaz depolarındaki doluluk, doğalgaz fiyatlarının düşmesini sağladı.

    Avrupa'da kasım vadeli doğalgazın megavatsaat fiyatı yüzde 17 azaldı.

    Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören kasım vadeli gaz kontrat fiyatı, 30 Eylül Cuma günü 188,8 eurodan kapandı.

    Kasım vadeli gaz kontrat fiyatı bir haftada yüzde 17 azaldı

    Doğalgazın megavatsaat fiyatı 7 Ekim Cuma gününü ise 156 eurodan kapattı. Böylece kasım vadeli gaz kontrat fiyatı bir haftada yüzde 17 azalmış oldu.
    Fiyat düşüşünde, Avrupa'nın doğalgaz tüketimine ilişkin aldığı önlemler ve doğalgaz depolarındaki doluluk oranı etkili oldu.

    Depolarındaki doluluk oranı yüzde 88,58 oldu

    AA'nın haberine göre, Avrupa'nın doğalgaz depolarındaki doluluk oranı 10 Ekim itibarıyla yüzde 88,58 olarak kaydedildi.

    Avrupa da doğalgaz fiyatı bir haftada yüzde 17 azaldı #1

    Bazı ülkelerdeki doluluk oranı yüzde 90 oldu

    Belçika, Polonya, Portekiz, Almanya gibi ülkeler yüzde 90'ın üzerinde doluluk oranına ulaştı.

    Doğalgazın megavatsaat fiyatı 150 euro

    Doğalgazın megavatsaat fiyatı saat 11.44 itibarıyla ise megavatsaat başına 150 eurodan işlem görüyor.


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