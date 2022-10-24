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    Avrupa'da doğalgaz fiyatı yüzde 13,5 azaldı

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeni ile enerji krizi yaşayan Avrupa'da aynı zamanda doğalgaz fiyatları da artıyordu. Ancak ılımlı hava koşulları nedeniyle fiyatlar inişe geçti.
    • 24.10.2022 - 16:52
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 17:03
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    Avrupa'da doğalgaz fiyatı yüzde 13,5 azaldı

    Avrupa'da doğalgaz fiyatı yüzde 13,5 geriledi. Doğalgazın fiyatının gerilemesine, ılıman hava koşulları ve birçok ülkede gaz depolarının dolması etkisi oldu.

    Doğalgazın fiyatı megavatsaat başına 98,17 euro

    Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören kasım vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 104,75 eurodan işleme açıldı. Söz konusu fiyat, Türkiye saatiyle 14.30 itibarıyla cuma günkü kapanışa göre yüzde 13,5 azalışla 98,17 euroya indi ve hazirandan beri en düşük fiyat olarak kayıtlara geçti.

    Fiyatlardaki düşüşte, kış aylarında enerji arzına ilişkin endişelerin olağandışı ılıman hava koşullarıyla hafiflemesi ve birçok ülkede gaz depolarının yüzde 95 doluluk oranına ulaşması ektili oldu.

    Almanya'da depolar planlanandan daha hızlı doldu

    Enerji krizinden en fazla etkilenen Almanya'da, gaz depolama tesislerinin planlanandan daha hızlı doldurulması ve doluluk oranının yüzde 95'i aşması dikkati çekti.

    enerji

    Doğalgazın yetersiz kalması endişeleri dağılıyor

    AA'nın haberine göre, buna ek olarak, AB ülkelerinin TTF'de doğalgaz tavan fiyat uygulamasına yönelik çalışmaları ve Avrupa'ya sıvılaştırılmış gaz teslimatlarının (LNG) artması ihtimali, kış aylarında gaz tedarikinin yetersiz kalmasıyla ilgili endişeleri azalttı.


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