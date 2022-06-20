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    Avrupa'da doğalgaz fiyatları 124 euroya yükseldi

    Doğalgaz fiyatları Avrupalıların canını yakmaya devam ediyor. Avrupa'da cuma günü 117,7 eurodan işlem gören doğalgazın megavatsaat fiyatı, yüzde 5,8 artarak 124,52 euroya çıktı.
    • 20.06.2022 - 15:59
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    Avrupa'da doğalgaz fiyatları 124 euroya yükseldi

    Rusya-Ukrayna savaşının ardından gelen yaptırımlar Avrupa'da doğalgaz fiyatlarının artması ile sonuçlandı. Doğalgaz fiyatlarının armasının da ötesinde enerjiye erişim sağlanmasının önünde engeller var.

    Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören temmuz vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 124 eurodan açıldı.

    Doğalgaz fiyatları yüzde 5,8 arttı

    Fiyatlar, Türkiye saatiyle 15,17'de cuma gününün kapanışına göre yüzde 5,8 artarak megavatsaat başına 124,52 euroya yükseldi.

    Doğalgaz fiyatlarındaki artışta, Rusya'nın Avrupa'ya gönderdiği doğalgaz miktarının düşmesi ve bu durumun oluşturduğu endişe ortamı etkili oldu.

    Doğalgaz miktarı azaldı

    Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya sevk edilen 167 milyon metreküp seviyesindeki gaz arzının teknik sorunlar nedeniyle 16 Haziran itibarıyla günde 67 milyon metreküpe düştüğünü bildirmişti.

    Avrupa da doğalgaz fiyatları 124 euroya yükseldi #1

    AB ülkeleri alternatif kaynak arıyor

    Avrupa'dan gelen gaz miktarının düşmesi, AB ülkelerini alternatif kaynaklar aramaya itti. Almanya ve Avusturya elektrik üretiminde doğalgaz yerine kömür kullanımını gündeme getirdi.


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