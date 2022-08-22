Avrupa'da doğalgaz fiyatları bir haftada yüzde 28,6 oranında arttı

Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'daki enerji krizini tırmandırdı. Doğalgaz fiyatları artmaya devam ederken son bir haftada yüzde 28,6 oranında bir artış tesit edildi.

Avrupa'nın enerji konusunda Rusya başta olmak üzere dışarıya bağımlı bir yapısı var. Kıta, Rusya'ya ayrıca enerjinin tedarikinde etkin olan doğalgaz boru hatları konusunda da bağımlı.

Rusya, Ukrayna'ya savaş ilan ettiğinde Avrupa, Ukrayna'nın yanında yer alarak Rusya'ya yaptırımlarda bulunarak enerji konusunda zora düştü.

Rusya boru hatlarında arıza gerekçesi ile Avrupa'ya verilen kısıtlı doğalgazın akışında da aksamalar yaşattı.

Kuzey Akım boru hattı üzerinden sevkiyat askıya alınınca

Fiyat artışında, Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatının 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde askıya alınacağının açıklanması etkili oldu.

Avrupa'da nehirler kurudu

Ayrıca, yaz mevsiminin çok sıcak geçmesi nedeniyle Avrupa'daki nehirlerin kuruması ve arz sıkıntısı yaşayan bölgede talebin artmaya devam etmesi de fiyatların artışını destekledi.

Avrupa'da doğalgaz fiyatı bir haftada yüzde 28,6 arttı

Avrupa'da 15 Ağustos Pazartesi günü kapanışta 220,11 eurodan işlem gören doğal gazın megavatsaat fiyatı bugün yaklaşık yüzde 28,6 artışla 283,20 euroya yükseldi.

Doğalgaz bugün megavatsaat başına 266,75 euro

AA'nın haberine göre, Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören eylül vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 266,75 eurodan işleme açıldı.