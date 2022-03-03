Avrupa'da doğalgaz fiyatları bir yılda 10 katına çıktı

Dünyada enerji krizi yaşanıyor ancak en yüksek oran Avrupa'da kaydediliyor. Enerjide dışı bağımlı Avrupada son bir yılda gelinen noktada enerji fiyatları 10 kat artış gösterdi.

Koronavirüs salgının ekonomilere zarar verirken başarılı ekonomilere sahip Avrupa'da yaşananlar olumsuzluklar dünyanın ilgisini çekti.

Tedarik zinciri sorunları ve enerji krizi Avrupa'da enflasyonun yükselmesine neden olurken son bir yıl içinde doğal gaz fiyatları arttı ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın enerji piyasalarında yarattığı arz sıkıntısı endişesiyle bir yılda 10 katına çıktı.

MEGAVATSAAT BAŞINA 16 EURO OLAN DOĞALGAZ FİYATI 168 EUROYA ÇIKTI

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı TSİ 16.45'te megavatsaat başına 168 euro oldu. Böylece geçen yıl megavatsaat başına 16 euro olan doğal gaz fiyatı 10 katına çıktı.

TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratlar gün içinde 194 euroya kadar yükselmişti.

DOĞALGAZ ALTYAPISININ KESİNTİYE UĞRAMA TEHLİKESİ

Fiyatlar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın doğalgaz arzında kesintiye yol açacağı endişesiyle yükseliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bombalama ve füze saldırılarından dolayı doğalgaz altyapısının hasar görmesi ve gaz akışını kesintiye uğratabileceği beklentileri fiyatları artırıyor.

SAVAŞ VE YAPTIRIM İHTİMALLERİ DOĞALGAZI FİYATLANDIRIYOR

Savaşın devam etmesi durumunda petrol ve doğalgaz sağlayıcılarına yaptırım getirilmesi ihtimali de fiyatları etkiliyor. AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.