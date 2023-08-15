Avrupa'da doğalgaz fiyatları hızla yükselerek yüzde 15 sınırını aştı Avrupa'da doğalgaz fiyatları, LNG tedarik ettiği ülkedeki olası grev eylemlerinin aksamalara neden olacağı beklentilerinden etkilendi. Eylül vadeli doğalgaz kontratları bu endişelerle birlikte yüzde 15 arttı.

AA

Dünyanın en büyük LNG ihracatçısı Avustralya'daki LNG tesislerinde olası grevlerin arzda kesinti oluşturabileceğine yönelik endişeler sürüyor.

Bu nedenle de Avrupa'da gaz fiyatları 1 haftadır dalgalı seyrediyor.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de, eylül vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı dün 34,4 eurodan kapandı.

Doğalgaz fiyatı megavatsaat başına gaz fiyatı dün 35,7 euro

Bugün megavatsaat başına 35,7 eurodan açılan fiyatlar, dünkü kapanışa göre gün içinde yüzde 15 artış göstererek 39,4 euroya çıktı.

Avustralya dünyanın en büyük LNG ihracatçısı

Avustralya, geçen yılki 80,9 milyon ton LNG ihracatıyla dünyanın en büyük ihracatçısı konumunda bulunurken, küresel LNG ticaretinden yüzde 20,1 pay aldı.

Ülkede Chevron and Woodside Energy Group şirketlerine ait grev riski bulunan Gorgon, Wheatstone ve North West Shelf tesisleri 40,8 milyon tonla Avustralya'nın toplam LNG ihracat kapasitesinin yarısını, küresel LNG ticaret hacminin ise yüzde 10'unu oluşturuyor.

Avrupa'nın Avustralya'nın LNG'sine bağımlılığı arttı

Avustralya'nın Avrupa'ya doğrudan LNG tedariki kısıtlı olsa da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından kıtaya Rus gazı arzının büyük ölçüde azalmış olması Avrupa'nın LNG ithalat bağımlılığını artırdı.

Risklerle fiyatlar dalgalanıyor

Bu nedenle, küresel LNG piyasalarında oluşan arz endişeleri, Avrupa'daki gaz fiyatlarını doğrudan etkiliyor ve mevcut riskler, fiyatlarda dalgalanmaya yol açıyor.