Avrupa'da doğalgaz fiyatları son 7 haftanın zirvesine çıktı

Avrupa'da vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları, son 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaşarak megavatsaat başına 102,9 euroyu gördü.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli kontratlarda, dün megavatsaat başı 95,8 euro olan kapanış fiyatı yüzde 7,5 artış gösterdi.

Yüzde 7,5 artış gösteren doğalgaz fiyatları, böylece TTF fiyatı megavatsaat başına 102,9 euroya çıkarak son 7 haftanın en yüksek seviyesini gördü.

KIŞ DÖNEMİNDE ARTAN TÜKETİMİ KARŞISINDA ARZ YETERSİZ KALDI

Bu artışta, doğalgaz tüketiminin hızla arttığı kış döneminde arzın yetersiz kalması, doğalgaz depolarındaki doluluk oranının düşük seyretmesi ve Norveç'teki Troll gaz sahasındaki üretimin aksaması etkili oldu.

AVRUPA'DA YER ALTI DEPOLARININ YÜZDE 23,4 KULLANILDI

Rus enerji şirketi Gazprom tarafından 6 Aralık'ta yapılan açıklamada, Avrupa'da bulunan yer altı depolama tesislerindeki doğalgazın yüzde 23,4'ünün kullanıldığı bildirilmişti.