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Avrupa'da doğalgaz fiyatları tekrar yükseldi

Avrupa'da doğalgaz fiyatları tekrar yükseldi

Avrupa, koronavirüs salgını ile birlikte enerji ve tedarik krizi ile tanıştı. Doğalgaz fiyatlarının zorlayıcı olduğu kıtada, tarifeler yeniden yükselişe geçti.