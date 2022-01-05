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- Avrupa'da doğalgaz fiyatları tekrar yükseldi
Avrupa'da doğalgaz fiyatları tekrar yükseldi
- AA
- 05.01.2022 - 08:55
- Güncelleme : 05.01.2022 - 09:21
Rusya'dan gelen doğalgaz arzının düşüklüğü, Avrupa’da daha soğuk havanın etkili olmasıyla birlikte, enerji kriziyle ilgili endişeleri yeniden artırdı.
Doğalgaz fiyatları, Avrupa vadeli işlem piyasasında yüzde 16’dan fazla yükseldi.
1.000 METREKÜP DOĞALGAZIN FİYATI 94 EURO
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli doğalgaz kontratlarında, 1.000 metreküp doğalgazın fiyatı yeniden 94 euroya ulaştı.
DÜŞÜK ENERJİ ARZI VE HAVALARIN SOĞUMASI DOĞALGAZİN FİYATINI ARTIRDI
Avrupa'da vadeli doğalgaz piyasasında fiyatların yeniden artış göstermesine; Rusya'nın düşük enerji arzı, Avrupa’da daha soğuk havanın etkili olması ve enerji kriziyle ilgili endişelerin yeniden artması etkili oldu.
Alman şebeke operatörü Gascade'nın verilerine göre, Rus gazını batıdan Avrupa'ya aktaran Yamal-Avrupa boru hattından Almanya’ya giden doğalgaz miktarı 15 Aralık’tan bu yana azalarak neredeyse sıfıra ulaştı. Boru hattında gaz Polonya'ya akıyor.
MEGAVATSAAT BAŞINA 180 EURO
Avrupa'da doğalgaz fiyatları, aralık ayı ortasında, artış göstererek megavatsaat başına 180 euronun üzerine çıkmıştı.
DOĞALGAZ FİYATI BİR YILDA 7 KAT ARTTI
AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ederken, kıtada doğalgaz fiyatlarının ocak ayından bu yana 7 kat artması "enerji krizine" neden olmuştu.