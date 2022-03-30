- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Avrupa'da doğalgaz fiyatları tekrar yükselişe geçti
Avrupa'da doğalgaz fiyatları tekrar yükselişe geçti
- AA
- 30.03.2022 - 14:25
- Güncelleme : 30.03.2022 - 14:40
Rusya-Ukrayna savaşının yansımaları ve Almanya'nın Gaz Acil Durum Planı'nda erken uyarı seviyesini etkinleştirmesi sonrasında Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 13 artış gösterdi.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı, dün megavatsaat başına 108 eurodan kapanmıştı.
Bugün megavatsaat başına 110 eurodan açılan kontratların fiyatı, dünkü kapanışa kıyasla yaklaşık yüzde 13 yükselerek Türkiye saatiyle 12.58'de megavatsaat başına 123 euroya çıktı.
SAVAŞIN FİYATLARA OLUMSUZ ETKİSİ DEVAM EDİYOR
Fiyatlar, Rusya-Ukrayna savaşının doğalgaz arzında kesintiye yol açacağı endişesiyle yükseliyor.
Ayrıca, Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck'in Rusya'dan gelen doğalgazın kesintiye uğrama ihtimaline karşı "Gaz Acil Durum Planı"nda erken uyarı seviyesinin etkinleştirilmesine dair açıklaması da fiyat artışında etkili oldu.