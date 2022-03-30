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Avrupa'da doğalgaz fiyatları tekrar yükselişe geçti

Avrupa'da doğalgaz fiyatları tekrar yükselişe geçti

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında tedarik ve dağıtım sorunları nedeni ile artan doğalgaz fiyatları, olumlu gelişmelerle düşmüştü ancak bugün tekrar yüzde 13 oranında yükseldi.