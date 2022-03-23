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    Avrupa'da doğalgaz fiyatları yeniden 120 euro seviyesinde

    Avrupa'da 97 eurodan güne başlayan doğalgazın megavatsaat fiyatı yüzde 22,42 artarak 118,75 euroya yükseldi.
    • AA
    • 23.03.2022 - 17:42
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 17:47
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    Avrupa'da doğalgaz fiyatları yeniden 120 euro seviyesinde

    Koronavirüs salgınının getirdiği enerji krizi, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte daha çok derinleşti.

    Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 97 eurodan açılarak 100 euro seviyesinin altına inmişti.

    Fiyatlar, Türkiye saatiyle 15.54'te açılışa göre yüzde 22,42 artarak megavatsaat başına 118,75 euroya çıktı.

    YÜKSELİŞ SCHOLZ VE PUTİN'İN AÇIKLAMALARINDAN KAYNAKLANDI

    Fiyat artışında, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları etkili oldu.

    Scholz, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının etkilerini göstermeye başladığını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkenin saldırgan tutumunu sona erdirmemesi halinde yakında daha da katı önlemler alabileceklerini söyledi.

    Ruble

    DOST OLMAYAN ÜLKELERE SATIŞTA RUBLEYE DÖNÜLECEK

    Putin ise "Dost olmayan ülkelere doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.


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