Avrupa'da doğalgaz fiyatları yeniden yükselişe geçti Avrupa'da megavatsaat başı 300 euroya kadar yükselen doğalgazın fiyatı 23 euroya düşmüştü. Şimdi arz endişeleri ile fiyat tekrar 45 euro üzerine çıktı.

AA

Doğalgaz fiyatı Avrupa'da enflasyonu yükselten bir neden.

Enflasyon tam düşüş eğilimine girmeşten, fiyatların artması piyasalarda olumsuz yankılandı.

Koronavirüs salgını sonrası ortaya çıkan arz-talep dengesizliği ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası yaşanan tedarik kısıtları doğalgaz fiyatlarını etkilemişti.

Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının ardından doğalgaz fiyatları Ağustos 2022'de megavatsaat başı 300 euroyu aşarak tarihteki en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Alınan tedbirler ve havaların sıcak gitmesiyle Avrupa'da doğalgaz fiyatları azaldı.

23 euroya kadar geriledi

Gaz fiyatları yaklaşık 1,5 yıl yüksek kalmasının ardından, Avrupa'da gaz talebinin düşmesiyle depolardaki doluluk oranlarının artması sonucu, 1 Haziran'da megavatsaaat başı 23 euroya kadar gerileyerek Eylül 2021'den beri en düşük seviyesini görmüştü.

Fiyatlar tekrar yükseldi

Avrupa'da doğalgaz fiyatları bugünlerde arz güvenliği endişeleriyle yükselişe geçti.

Doğalgaz fiyatları gün içerisinde 49,5 euro kadar çıktı

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de, bugün temmuz vadeli kontratlarda megavatsaat başı 37,7 eurodan açılan fiyatlar, gün içerisinde 49,5 euroya çıkarak yüzde 30'dan fazla artış gösterdi.

Nisan'dan beri görülen en yüksek seviye

Gaz fiyatları bu yükselişle 5 Nisan'dan beri görülen en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye saatiyle 15.00 itibarıyla megavatsaat başı 45 eurodan işlem gören fiyatlar, dünkü kapanışa göre yüzde 17,5 yüksek seyrediyor.

Yükselişin nedenleri

Avrupa'da gaz fiyatları, Hollanda'nın Groningen gaz üretim sahasını 1 Ekim itibarıyla kapatacağına ilişkin haberler ve kıtada etkisini gösteren sıcak hava dalgasının gaz talebini artırarak arz güvenliğini etkileyeceği endişesiyle yükselişe geçti.

Uluslararası medyada Hollanda'nın Groningen sahasındaki gaz üretimini 1 Ekim itibarıyla sonlandıracağına ilişkin haberler ve kıtada etkisini gösteren sıcak hava dalgasının elektrik üretiminde gaz talebini artırarak arz güvenliğini etkileyeceğine yönelik endişeler, gaz fiyatlarındaki artışı tetikledi.