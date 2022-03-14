Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 12 azaldı

Avrupa'da haftanın son günü 131,2 eurodan işlem gören doğalgazın megavatsaat fiyatı, yüzde 12 azalarak 115 euroya düştü.

Avrupada Rusya-Ukrayna savayı sırasında artan doğalgaz fiyatları, müzakere toplantılarının gerçekleşmesi ile birlikte düşüşe geçti.

VADELİ GAZ KONTRAT FİYATI DÜŞÜŞTE

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 110,2 eurodan açıldı. Fiyatlar, Türkiye saatiyle 10.25'te kapanışa göre yüzde 12 azalarak megavatsaat başına 115 euroya geriledi.

DOĞALGAZ AKIŞI DEVAM EDİYOR

Rusya Ukrayna Savaşı'na rağmen Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğalgaz akışının devam etmesi fiyatların düşüşünde etkili oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta hükümet yetkilileriyle video konferans yöntemiyle Rusya’daki ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

PUTİN, DAĞITIM SİSTEMİNİN DEVAM ETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Putin, Rusya’nın enerji tedarikinde tüm sorumluluklarını yerine getirdiğini vurgulayarak, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya ulaşan doğalgaz sisteminin tam kapasiteyle çalıştığını belirtmişti.