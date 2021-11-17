Avrupa'da doğalgaz ve elektrik fiyatları enflasyonu körüklüyor

Euro Bölgesi'nde, ağustos ve eylül aylarında süren artış ekim ayında da devam ederek yıllık enflasyon, enerji fiyatlarının da etkisiyle yüzde 4,1'e yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin yayınlanan ekim ayı yıllık enflasyon verilerine göre, AB'de eylül ayında yüzde 3,6 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 4,4'e çıkarken, Euro Bölgesi'nde de eylülde yüzde 3,4 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 4,1 olarak ölçüldü.

ENFLASYON ARTIŞINA ENERJİ ETKİSİ

Bu dönemde, Euro Bölgesi'nde enflasyon artışına en fazla katkı yüzde 2,21’le doğalgaz ve elektrik fiyatları ile enerjiden geldi.

ENFLASYON EURO BÖLGESİ'NDE 2008’DEN BU YANA ÖLÇÜLEN EN YÜKSEK SEVİYEDE

Enflasyon, ekim ayında Almanya'da 4,6, Fransa'da 3,2, İspanya'da 5,4, İtalya'da 3,2, Hollanda'da 3,7, Belçika'da 5,4 seviyesinde ölçüldü. Böylece Euro Bölgesi'nde enflasyon, 2008’den beri ölçülen en yüksek seviyede belirlendi.