Avrupa'da ECB ilk faiz sinyalini verdi

Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'da risk iştahını törpülemeye devam ederken, Avrupa Merkez Bankası bu hafta politika faizini sabit bıraksa da faiz artışına ilişkin yönlendirmelere başladı.

Rusya-Ukrayna savaşı bir yandan sürerken, diğer yandan dünyanın merkez bankaları faizli ilgili açıklamalar yapıyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) bu hafta politika faizini sabit bıraktı ancak bir yandan da faiz artışına ilişkin mesaj verdi.

ECB'den yapılan açıklamada, "ECB Yönetim Kurulu, son toplantısından beri gelen verilerin, Varlık Satın Alma Programı kapsamında net varlık alımlarının 3. çeyrekte tamamlanması gerektiği beklentisini güçlendirdiğine karar verdi." denildi.

Enerji fiyatları keskin yükseldi

AA'nın haberine göre, çoğu sektörde enflasyon baskılarının yoğunlaştığına vurgu yapılan açıklamada, temelde enerji maliyetlerindeki keskin artış nedeniyle enflasyonun önemli oranda yükseldiği ve gelecek aylarda yüksek kalmaya devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, herhangi bir faiz artırımının tahvil alımlarının sona ermesinden bir süre sonra gerçekleşeceğine ilişkin ECB'nin resmi yönlendirmesi sürdürülerek faiz oranlarının "kademeli" ve "yavaş" olarak artırılacağı belirtildi.

ECB'den zamanı netleşmese de faiz artışı sinyali geldi

ECB Başkanı Christine Lagarde, toplantı sonrası yaptığı konuşmada, faiz oranlarının ne zaman artmaya başlayacağına ilişkin net bir zaman çerçevesinin olmadığını, teşviklerin sona ermesinin ardından belki haftalar, belki de aylar sonra artışın başlayabileceğini bildirdi.

Enerji maliyetleri yatırımı kısıtlayabilir

Yüksek enerji maliyetleri, güvenin de kaybolmasıyla birlikte talebi aşağı çekebileceğini, tüketimi ve yatırımı beklentilerin ötesinde kısıtlayabileceğini aktaran Lagarde, "Enflasyonun görünümü üzerindeki yukarı yönlü riskler aynı zamanda yakın vade için yoğunlaşmış durumda." dedi.

Hafta içinde bölgede açıklanan enflasyon verileri endişeye sebep olurken, TÜFE yıllık bazda Almanya'da yüzde 7,3 ve İngiltere'de yüzde 7 arttı.