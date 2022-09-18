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    Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor

    Rusya-Ukrayna savaşının etkisi ile artan enerji fiyatları ve enerji tedarikinde yaşanan sorunlar Avrupa'nın en önemli gündemi haline geldi.
    • 18.09.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 08:56
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    Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor

    Avrupa tarafında geçen hafta yatırımcı fiyatlamalarına yön veren temel faktör yine enerji krizi ve artan resesyon riski oldu.

    Bu kapsamda uygulanması planlanan tedbirler yakından takip edilirken, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışa karşı alınacak önlemleri görüşmek üzere 30 Eylül'de Brüksel'de yeniden olağanüstü toplanacağı bildirildi.

    Resesyon kaygısı derinleşiyor

    Artan elektrik ve doğalgaz fiyatları nedeniyle sektörde faaliyet gösteren şirketlere yönelik ilave vergiyi de kapsayan tedbirler ise resesyon kaygılarının derinleşmesine neden oldu.

    Doğu Alman eyaletlerinde 1 milyar eurodan fazla yatırım gündemde

    Öte yandan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, enerjide arz güvenliği için Rus enerji şirketi Rosneft'in Alman yan kuruluşu Rosneft Almanya’ya kayyum atanmasından sonra Doğu Alman eyaletlerinde 1 milyar eurodan fazla yatırım yapılacağını bildirdi.

    AA'nın haberine göre Alman hükümetinin, Almanya'nın en büyük Rus gazı ithalatçısı Uniper'in kamulaştırılmasını değerlendirdiği haberleri ise şirketin hisselerinde yüzde 18'den fazla değer kaybına neden oldu.

    Avrupa da enerji krizi derinleşiyor #1

    Avrupa borsaları düştü

    Bu gelişmelerle Avrupa borsalarında geçen hafta satıcılı bir seyir izlenirken, haftalık bazda Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,65, Franca'da CAC 40 endeksi yüzde 2,17 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,56 değer kaybetti.

    Euro/dolar paritesi yüzde 0,3 geriledi

    Euro/dolar paritesi 0,99-1,02 bandında hareket ettiği haftayı yüzde 0,3 düşüşle 1,0016'dan tamamladı.


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