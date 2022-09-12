Avrupa'da enerji krizi nedeniyle bazı fabrikalar açılmayabilir

Rusya'dan gaz kesintisiyle karşılaşan kıta ülkeleri, üretim konusunda darboğaz yaşamaya başladı. Bu durumun, Avrupa'nın sanayisizleşmesine yol açabileceği belirtildi.

Ukrayna savaşı nedeniyle Batı'nın uyguladığı yaptırımlara yanıt veren Moskova yönetimi, kıtaya doğalgaz akışını tamamen durdurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Gaz üretimi ile ilgili sorunlar, Batılı ülkelerin ülkemize ve bazı şirketlere uyguladığı yaptırımlardan kaynaklanıyor." demişti.

WSJ: Avrupalı üreticiler sendeledi

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Avrupalı üreticilerin, Rus gazında yaşanan kesinti karşısında "sendelediğini" yazdı.

Haberde, "Enerji krizi çok az işletmeyi etkilemedi. Bazı fabrikalar asla yeniden açılmayabilir." notuyla kıtayı bekleyen tehlikeye dikkat çekildi.

Üretici firmalar üzerinde kalıcı hasar meydana gelebilir

Gaz kesintisinin ortaya çıkardığı etkinin, Avrupa'yı durgunluğun eşiğine getirdiği ve üretici firmalara kalıcı zarar verme tehdidi oluşturduğu belirtildi.

ABD'nin aksine Avrupa'nın, ekonomisini son 10 yılda ayakta tutmak için imalat ve ağır sanayiye bel bağladığı, kıta ekonomisinin büyük bir kısmının çelik üreticileri, kimyasal üreticiler ve araba üreticilerinden oluştuğu anımsatıldı.

"Fabrikalar kapatılıyor, binlerce iş tehlikede"

Avrupa'da yaşanan enerji krizinin, çelik ve alüminyumdan araba, cam, seramik, şeker ve tuvalet kağıdı üreticilere kadar çok az sayıda işletmeyi vurduğu anlatılarak, şöyle denildi:

"Enerji yoğunluklu metal sektörü gibi bazı endüstriler, analistlerin ve yöneticilerin asla yeniden açılmayabileceğini söylediği fabrikaları kapatıyor ve binlerce işi tehlikeye atıyor.

"Avrupa'da yeni bir sanayisizleşme dönemi"



Soru, mevcut ızdırabın geçici olup olmadığı ve Avrupa'da yeni bir sanayisizleşme döneminin başlangıcı olup olmadığıyla ilgili.

Avrupa, dünyayı alternatif gaz kaynakları için didik didik ararken, ABD, Katar ve başka yerlerden gaz satın almak için anlaşmalar yaptı.

"Ucuz Rus gazına bir daha asla erişemeyebilir"

Ancak kıta, kaynak zengini ABD ile rekabet etmesine ve yüksek işçilik maliyetlerini, katı istihdam kurallarını ve katı çevre düzenlemelerini dengelemesine yardımcı olan ucuz Rus gazına bir daha asla erişemeyebilir."