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    Avrupa'da enflasyon şubatta rekor kırdı

    Eurostat, Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi'nin şubat ayı yıllık enflasyon verilerini yayınladı. Enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyatlardaki yükseliş verilere yansıdı.
    • AA
    • 17.03.2022 - 13:51
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 14:04
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    Avrupa'da enflasyon şubatta rekor kırdı

    Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayınladığı Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin şubat ayı yıllık enflasyon verilerine göre enflasyon sorunu devam ediyor.

    EURO BÖLGESİNDE ENFLASYON YÜZDE 5,9

    Euro Bölgesi'nde, şubat ayında yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 5,9'a çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı. Euro Bölgesi'nde de ocakta yüzde 5,1 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 5,9 olarak belirlendi.

    Böylece, Euro Bölgesi'nde şubat ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.

    Enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok üzerinde seyrediyor.

    AB'DE ENFLASYON YÜZDE 6,2

    Buna göre, AB'de ocak ayında yüzde 5,6 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 6,2'ye yükseldi.

    Avrupa da enflasyon şubatta rekor kırdı #1

    AVRUPA, AĞUSTOSTAN BU YANA ENFLASYONU TEPE NOKTALARDA YAŞIYOR

    Enflasyon, ağustos ayından bu yana her ay son yılların en yüksek seviyesinde ölçülüyor.

    Söz konusu şubat ayında, Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon artışına en fazla katkı yüzde 3,12 ile enerji ürünlerinden kaynaklandı. Enerjiyi, yüzde 1,04 ile hizmetler, yüzde 0,90 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri ve yüzde 0,81 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

    LİTVANYA'DA ENFLASYON YÜZDE 14

    Enflasyon, şubat ayında Almanya'da yüzde 5,5, Fransa'da yüzde 4,2, İspanya'da yüzde 7,6, İtalya'da yüzde 6,2, Hollanda'da yüzde 7,3, Belçika'da yüzde 9,5, Çekya'da yüzde 10, Estonya'da yüzde 11,6, Litvanya'da yüzde 14 seviyesinde belirlendi.


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