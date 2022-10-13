Avrupa'da gaz depolarının doluluk oranı yüzde 90'ı aştı

Avrupa kıtasında yaşanan sıcak savaşın etkisiyle enerji krizi yaşıyor. Doğalgaz depolarının boş olmasından dolayı sıkıntı yaşayan ülkelerin çabaları sonuç verdi ve depoların doluluğu arttı.

Gas Infrastucture Europe verilerine göre, Avrupa'da doğalgaz depolarının doluluk oranı yüzde 91,56 olarak, planlanandan 3 ay önce depolama hedefinin üzerine ulaşmış oldu.

Rusya geçen yıl doğalgazın yüzde 40'ını sağlamıştı

Yılda yaklaşık 400 milyar metreküp doğalgaz tüketen Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, geçen yıl doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan temin etti.

Depoların dolması için yasal düzenleme yapıldı

AB, savaşın başlamasıyla üye ülkelerdeki yer altı doğalgaz depolarının kış aylarına kadar doldurulmasını zorunlu kılacak yasal düzenlemeler hazırlamıştı.

Depoların dolulk hedefine 1 Kasım'dan önce doldu

Bu kapsamda, gaz depolarında bu yıl için 1 Kasım'a kadar yüzde 80, sonraki yıllarda da yüzde 90 doluluğa ulaşılması planlanmıştı. Bugün itibarıyla Avrupa'nın doğalgaz depolarındaki toplam doluluk oranı yüzde 91,56 olarak kaydedildi.

En yüksek gaz depolama kapasitesi Almanya'da

AB üyesi 27 ülkenin 18'inde doğalgaz depolama tesisi bulunuyor. En yüksek gaz depolama kapasitesi Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya'da yer alıyor. Almanya'nın doğalgaz depolarının toplam kapasitesi 25,1 milyar metreküp seviyesinde bulunuyor.

Bu ülkeyi 20,2 milyar metreküple İtalya, 14,7 milyar metreküple Hollanda, 13,2 milyar metreküple Fransa, 9,8 milyar metreküple Avusturya ve 6,9 milyar metreküple Macaristan izliyor. Ayrıca, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, İspanya, Hırvatistan, Polonya, Romanya gibi ülkelerde de bir miktar doğalgaz depo kapasitesi yer alıyor.

Avrupa'nın doğalgaz depolama kapasitesi 113 milyar metreküp

Avrupa'nın toplam doğalgaz depolama kapasitesi yaklaşık 113 milyar metreküp seviyesinde seyrediyor. Halihazırda AB'nin depolarındaki gaz miktarı ise 104,3 milyar metreküp olarak belirlendi.

AA'nın haberine göre, mevcut durumda, Belçika ve Portekiz depolarında tam doluluk oranını yakalarken, Danimarka yüzde 99, Fransa ve Polonya yüzde 98 oranında doluluğa ulaştı.